Milán Fashion week: del 17 al 23 de septiembre

Como cada año, septiembre es sinónimo de nuevos comienzos y de prepararse para las próximas temporadas. En moda esto significa que presentan las tendencias que se llevarán próximamente. La Semana de la Moda de Milán, también conocida como Milan Fashion Week, es uno de los eventos más esperados por los amantes de la alta costura. La ciudad más chic de Italia acoge del 17 al 23 de septiembre el evento en el que se reúnen las marcas y los diseñadores más reconocidos. La Fashion Week se lleva a cabo en diferentes lugares icónicos de la ciudad, como el Palazzo Reale o la Porta Nuova. Además, de estos emplazamientos, muchos diseñadores optan por celebrar sus desfiles en lugares únicos, para darle un toque más exclusivo.

¿Desde cuándo se celebra la Milán Fashion Week?

La Semana de la Moda de Milán tiene una rica historia que se remonta a 1958, cuando la Camera Nazionale della Moda Italiana organizó el primer evento de este tipo. Desde entonces, Milán ha ganado reconocimiento como una de las "Big Four" junto con París, Londres y Nueva York. La acogida del evento ha sido siempre muy buena, atrayendo a figuras influyentes de la industria de la moda, desde editores y periodistas hasta bloggers e influencers los últimos años.

A lo largo de los años, la Semana de la Moda de Milán ha sido testigo de momentos memorables e innovaciones que han marcado tendencias globales. Uno de los hitos más significativos fue en 1991, cuando Gianni Versace presentó su colección, protagonizada por las supermodelos de la época, marcando el comienzo de la era de las supermodelos. Otro momento icónico fue en 2008, cuando la marca Gucci, bajo la dirección de Frida Giannini, reintrodujo el concepto del glamour retro, redefiniendo las tendencias de la moda para la próxima década.

Qué ver en Milán durante la Semana de la Moda

Si decides visitar Milán durante la Semana de la Moda, vas a poder disfrutar de eventos, exposiciones y fiestas exclusivas con un denominador común: la moda. Pero aparte de descubrir un lado diferente de Milán, aprovecha para visitar lo más característico de la ciudad de la moda.

El Duomo di Milano, uno de los lugares más impresionantes de la capital lombarda cuenta con una impresionante arquitectura gótica. Al lado, está ubicada la Galleria Vittorio Emanuele II, una de las galerías comerciales más antiguas.El distrito de Brera es otro punto destacado, conocido por sus calles, galerías de arte y el famoso Pinacoteca di Brera. Para los amantes del arte moderno, el Museo del Novecento ofrece una vasta colección de obras del siglo XX. Además, los visitantes pueden relajarse en el Parco Sempione, el corazón verde de la ciudad o disfrutar de una ópera en el legendario Teatro alla Scala.





Uno de los mejores planes para las tardes milanesas es ir hasta Navigli y disfrutar de un famoso aperitivo italiano. Además, irte de Milán sin probar su gastronomía es casi un pecado. Aprovecha para degustar tu paladar con pasta y pizza. Aunque si lo prefieres también tienen platos típicos más allá de la pasta y la pizza, por ejemplo el ossobuco, un estofado de carne de ternera cocinada con vino blanco.

¿Qué ver cerca de Milán?

Si dispones de un coche en Milán, hay varias opciones para conocer sus alrededores. A continuación te dejamos las más famosas:

A tan solo una hora en coche, el Lago de Como es famoso por sus paisajes alpinos y villas. La ciudad de Como, con su catedral y el paseo a orillas del lago, es perfecta para una escapada de un día para relajarse del ajetreo de Milán.

Bérgamo también se encuentra a muy poco en coche de Milán. Es una ciudad dividida en dos partes: la ciudad alta (Città Alta) y la ciudad baja (Città Bassa). La Città Alta, ofrece unas vistas espectaculares y cuenta con edificios medievales y calles llenas de historia. Pavía, al sur de Milán, alberga la famosa Certosa di Pavia, un monasterio renacentista conocido por su espléndida arquitectura y arte.

Si te gusta el vino, la región vinícola de Franciacorta es una visita obligada. Situada a pocos kilómetros de Milán, esta área es conocida por su producción de vino espumoso y ofrece tours de bodegas y degustaciones.







Las ventajas de un coche de alquiler en Milán con DoYouItaly

Contar con un coche de alquiler durante la Semana de la Moda de Milán puede ser una opción muy conveniente. DoYouItaly ofrece una amplia gama de vehículos que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos, desde coches más pequeños para moverse por la ciudad hasta vehículos de lujo para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva.

La flexibilidad que proporciona un coche de alquiler es increíble. Permite a los visitantes desplazarse con comodidad entre los diversos eventos y desfiles sin depender del transporte público o los taxis, que pueden ser escasos y caros durante esta semana donde la ciudad está tan concurrida. Además, un coche de alquiler facilita las excursiones a los alrededores de Milán, permitiéndote llegar a hasta el Lago de Como, Bérgamo o las regiones vinícolas, por ejemplo.

DoYouItaly ofrece servicios adicionales que hacen que el alquiler de coches sea aún más atractivo. Con opciones de recogida y entrega en varios puntos de la ciudad, así como en el aeropuerto, el proceso es sencillo y conveniente.