Miki Nadal llega a las noches de Aragón TV con el concurso "Sopa de Letras"

El popular presentador y humorista aragonés, Miki Nadal, vuelve a su tierra para ponerse al frente de ‘Sopa de letras’, un innovador concurso que desafiará la agilidad mental y los conocimientos de concursantes y espectadores. El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) fue el lugar elegido para presentar este formato internacional, que ha cautivado a la audiencia de diferentes países y que llega a Europa por vez primera de la mano de la autonómica Aragón TV y producido por Globomedia (The Mediapro Studio).



Desde este próximo lunes 9 de septiembre, ‘Sopa de Letras’ promete revolucionar las noches de los lunes, martes y miércoles en horario máxima audiencia. Como explicó Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), “este nuevo formato, una de las una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Aragón TV, desafía a los concursantes no solo a demostrar su capacidad intelectual, sino también su habilidad para encontrar las respuestas en una gran sopa de letras que ocupa el suelo del plató. Además de entretener con una propuesta visual muy atractiva, quiere ser muy disfrutable para unir a las familias frente a la pantalla”.

Miki Nadal tuvo que intervenir a través de videollamada tras sufrir un accidente de tráfico cuando se dirigía a Vitoria, afortunadamente sin que ninguno de los ocupantes del vehículo resultara herido. Según señaló “esto no es solo para los cerebritos; el formato está diseñado para que todos puedan disfrutar, tanto los que se tengan que ver las caras conmigo en el plató como los que lo ven simplemente desde casa y se preguntan ‘¿cómo no he ido yo a concursar si me las sé todas?’”. El popular presentador aragonés, al que hemos visto brillar en ‘Zapeando’ o ganar en ‘Masterchef Celebrity’, será el encargado de poner humor y corazón al programa.

Este formato novedoso convierte al concurso en una experiencia interactiva y visualmente impactante para el espectador. En cada programa, tres parejas competirán por un bote fijo de 6.000 euros, poniendo a prueba su conocimiento y agilidad mental en un juego tan dinámico como entretenido. Los concursantes participarán bajo la premisa de que no solo tienen que conocer la respuesta de las preguntas, además tienen que encontrarla.

Alberto del Pozo, director de Contenidos de la cadena aragonesa, explicó que “lo que hace a ‘Sopa de Letras’ verdaderamente especial es la interacción. Imaginemos una cuadrícula gigante de LEDs en el plató, llena de palabras esperando ser descubiertas. Los concursantes, organizados en parejas, ya sean padres e hijos, amigos o compañeros de trabajo, tendrán que colaborar, pensar rápido y, por supuesto, ¡divertirse!”. La comunicación y el trabajo conjunto serán clave.

‘Sopa de Letras’ es la adaptación del exitoso formato israelí ‘The Search’, que ha cautivado a audiencias internacionales, y que ahora llega a España con el propósito de convertirse en un referente del entretenimiento familiar. Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio, aliada de la televisión aragonesa en este proyecto, explicó que "tenemos un gran vínculo con Aragón TV y estamos encantados de volver a trabajar con ellos en este espectacular programa. ‘Sopa de letras’ es la primera adaptación en Europa de este formato de Keshet, un concurso para toda la familia que, por sus valores, encaja perfectamente en una televisión pública. El programa fomenta la agilidad mental, es tremendamente adictivo y además contamos con Miki Nadal como presentador, con quien el humor está garantizado”.

El próximo 9 de septiembre, a partir de las 21:50 horas en Aragón TV, estreno de ‘Sopa de Letras’, un concurso donde cada semana las noches de lunes, martes y miércoles se llenarán de diversión, tensión y muchas sorpresas.