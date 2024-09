La discreta pátina cultural

En el contexto del genocidio cometido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el término “holocausto” se refiere al asesinato sistemático de seis millones de judíos y millones de personas pertenecientes a otros grupos étnicos y religiosos, como gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Un pogromo es una forma de violencia colectiva y desenfrenada contra una colectividad, especialmente contra los judíos, caracterizada por la destrucción y pillaje de sus bienes. Dice el profesor Francisco Gil White que, tal y como se está multiplicando la violencia contra los judíos; y el creciente aumento del antisemitismo en el mundo, no es de extrañar que padezcamos otro holocausto o progromo. Yo no soy bueno prediciendo el futuro, pero sí puedo decir lo que quiero. Y como no confió en que la cultura resista el irrefrenable empuje del podrido odio, cuando empiece la ira a destruir las barreras que la buena educación supone, quiero que me tengan en cuenta. Quiero que los antisemitas recuerden que yo estoy y estaré con ellos. Quiero que recuerden que les defiendo y defenderé de todos aquellos que osen levantar la mano contra los judíos. Quiero, en definitivas cuentas, que cuando se quiten la discreta y docta pátina que recubre sus feas caras, que se acuerden de mí y se dejen llevar por su verdadero yo...