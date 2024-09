La creatividad como fuente de esperanza: la Semana de la Moda ucraniana vuelve a Kiev

Bobkova en la Ukrainian Fashion Week Créditos: Andriy Sokolov

¿Qué relevancia tiene la moda en medio de una guerra? Del 1 al 4 de septiembre, la Fashion Week de Ucrania (UFW) intentó dar respuesta a esta pregunta en medio de las continuas adversidades. Es la primera vez que la Semana de la Moda regresa a Kiev desde la invasión rusa y el inicio de la guerra en 2022. Este evento ha reunido a más de 50 diseñadores locales que, en temporadas anteriores, habían sido acogidos en Londres, París, Copenhague o Berlín. Las colecciones, que destacaron el espíritu de resistencia y esperanza del país, se presentaron en diversos formatos, incluyendo desfiles, presentaciones, instalaciones y performances.

“La voz de Ucrania debe ser escuchada”, afirmó Iryna Danylevska, fundadora y CEO de la Ukrainian Fashion Week, quien ha reiterado la importancia de la industria de la moda ucraniana y del regreso físico a Kiev, a pesar del peligro persistente e innegable que no solo acecha, sino que está muy presente. Según el ejército ucraniano, el 4 de septiembre se repelió una nueva ola de ataques rusos en Kiev y Lviv.

“La guerra continúa. Pero seguimos viviendo en esta guerra, luchamos por la victoria. Trabajamos para el presente y el futuro”, explicó Danylevska en la inauguración de la Fashion Week. El manifiesto inaugural, considerado una declaración conjunta de más de 50 representantes de la industria de la moda ucraniana a la comunidad internacional, tuvo lugar en las escaleras del Centro Cultural Casa Ucraniana y buscó simbolizar la unidad de los ucranianos, la solidaridad de la industria de la moda y el compromiso con los ideales de libertad y fe en el futuro del país. Diseñadores destacados como Lilia Litkovska, Ksenia Schnaider e Ivan Frolov portaron letreros en los que se leían mensajes como “Valientes al moldear el futuro” y “Creamos esperanza a pesar de la guerra”.

La Semana de la Moda de Ucrania pone la cultura y la diversidad en el centro

El lema de “Esperanza a pesar de la guerra” podría considerarse el lema de toda la semana de la moda, ya que tanto los organizadores como los diseñadores, conscientes de la realidad actual, optaron por presentar a Ucrania como un país fuerte, creativo y culturalmente diverso. La situación no se olvida ni se minimiza, ya que la guerra está presente en muchos aspectos. El histórico Mystetskyi Arsenal, sede principal de la Ukrainian Fashion Week, presentó una instalación con creaciones de diseñadores que reflejan la guerra rusa, así como retratos de miembros de la industria de la moda ucraniana que se han unido a las fuerzas armadas y no pudieron participar en la semana de la moda.

A primera vista, la moda podría parecer distante del sombrío mundo de la guerra, pero un denominador común en muchas colecciones es el sentimiento de un despertar cultural intensificado en el país. Da la impresión de que los diseñadores se esfuerzan por preservar la historia y la cultura de su país, mientras una fuerza externa intenta destruir precisamente eso y mucho más.

Es el caso de Gunia Project, una marca que siempre ha estado orgullosa de diseñar basándose en culturas étnicas tradicionales. Para su regreso a Kiev, la marca presentó una colección llamada “Viltse”, nombre derivado de un árbol de bodas que solía ser un elemento esencial en las ceremonias nupciales en Ucrania.

“Esta colección es un manifiesto cultural que subraya la importancia de preservar y reinterpretar el patrimonio nacional en el contexto de la globalización”, explica la marca en su descripción de producto. “Plantea la cuestión de cómo integrar los valores tradicionales en el presente y hacerlos relevantes para las nuevas generaciones”.

La colección mostró una abundancia de detalles, especialmente bordados, en prendas blancas y crema que iban desde trajes a medida y piezas estructuradas hasta suéteres y vestidos fluidos. Sin embargo, no solo Gunia Project se inspiró en la historia y el folclore hasta ahora descuidados. Bobkova, una marca que desde 2022 ha tenido en la Berlin Fashion Week su hogar temporal, se guió para su colección por Mavka, la heroína de la mitología de los Cárpatos. Las obras de artistas como Mykhailo Kotsiubynsky, Lesya Ukrainka, Oleksandr Oles e Ivan Franko sirvieron de inspiración para la colección, aunque los diseños minimalistas no lo revelan directamente.

La naturaleza, que también desempeñó un papel importante en la inspiración de la colección, se reflejó en motivos sutiles, principalmente en colores que iban desde matices de algas y lentejas de agua hasta suaves tonos de azul y turquesa, así como en tonos crema y colores. La elección de tejidos fluidos en mezclas de seda, algodón y lino pulido, así como en punto de seda con efecto húmedo y elementos decorativos como perlas, conchas y piedras, también evocó pensamientos relacionados con la naturaleza.

La diseñadora ucraniana Lilia Litkovska, que ya residía y trabajaba en París antes del inicio de la guerra, regresó a Kiev tras haber presentado su moda en Berlín y París.

“Kiev siempre ha sido nuestro hogar y siempre lo será, y queríamos recrear ese sentimiento de regreso a casa y enviar deseos del mundo a los ucranianos y de los ucranianos al mundo”, dijo la diseñadora sobre su regreso a la ciudad, donde pronto abrirá una flagship. En la tienda, que también sirvió como lugar de presentación para la marca, se mostró una exposición de 80 fotografías que capturaban momentos clave de casi 20 años de la marca y que fueron descritas como “una cosecha de logros y recuerdos antes de una nueva y emocionante etapa en su historia”.

París, a donde la marca viajará a continuación, sigue en la mente de Litkovska y jugó un papel importante en el regreso de la marca, que optó por una presentación en lugar de un desfile. Esta presenta el pasado y el presente a través de “zhnyva”, tanto el nombre de la presentación como una cosecha histórica en ucraniano, y la dicotomía Kiev-París, que es parte del ADN de la marca, según Litkovska.

Una inspiración importante fue el correo subterráneo ucraniano tras la Segunda Guerra Mundial, una red secreta de estampillas alternativas. Basándose en esta narrativa histórica, Litkovska ofreció a los invitados una experiencia interactiva de la “correspondencia subterránea”, que comenzó a principios de este año en París. Visitantes de todo el mundo escribieron mensajes de esperanza y paz para Ucrania, que fueron llevados a Kiev y exhibidos como parte de una instalación artística. Durante el evento, los participantes añadieron cartas y notas, que posteriormente se enviaron a París para revivir la tradición de la correspondencia.

Aunque Litkovska se inspiró en guerras pasadas como la Segunda Guerra Mundial, la realidad de una guerra en curso sigue siendo omnipresente. Viktor Anisimov, un diseñador que ha hecho de Copenhague su hogar en las últimas temporadas, acercó visualmente el conflicto a la pasarela. Regresó con una colección que abordaba el concepto de uniformes, un tema recurrente en su trabajo.

Un rayo de esperanza

En la mayoría de las semanas de la moda, una crítica negativa o un invitado molesto por su lugar asignado en un evento suelen ser las mayores preocupaciones. Sin embargo, en Ucrania, la seguridad es prioritaria.

Durante la semana de la moda, se instalaron búnkeres en el recinto principal del evento, como informó el medio de la industria Vogue Business, para garantizar la protección de los participantes y asistentes. Danylevska también destacó que en todos los lugares externos seleccionados por los diseñadores se contarían con refugios adecuados a menos de 500 metros de distancia en caso de emergencia. Las medidas subrayan claramente los desafíos a los que se enfrenta la industria de la moda en Ucrania y, al mismo tiempo, destacan el coraje y la resiliencia inquebrantables del sector en estos tiempos difíciles.

“A pesar de los ataques con misiles, las sirenas de protección y los desafíos diarios, seguimos comprometidos en apoyar a nuestros diseñadores en su creatividad y crecimiento empresarial”, señaló la organizadora, enfatizando la misión de la UFW de valorar la creatividad ucraniana y fortalecer el mercado de moda local.

Dado que la visita internacional estaba excluida debido a restricciones y advertencias de viaje, los organizadores se centraron en el público local. Así, se invitó a compradores de la Ucrania occidental, incluyendo ciudades como Lviv, Ivano-Frankivsk y Uzhhorod, según Vogue Business. Estas regiones se han convertido en un apoyo esencial para las marcas ucranianas durante la guerra, ya que muchas personas de las partes más afectadas del país se han trasladado al oeste, más seguro. También, numerosas empresas, productores y marcas han trasladado sus sedes al oeste, intensificando el apoyo a las tiendas de moda locales.

“Los diseñadores ucranianos siguen creando, manteniendo empleos y comunicándose con el mundo sobre Ucrania en el lenguaje de la creatividad, la voluntad y la resistencia”, dijo Olena Zelenska, la Primera Dama de Ucrania, en un video promocional antes del evento. “Esto solo puede significar una cosa: la industria está evolucionando, y por lo tanto, hay vida aquí y ahora”.

Las palabras de Zelenska se confirmaron cuando la industria de la moda ucraniana se reunió por primera vez en su capital, dando así los primeros pasos valientes hacia un futuro en el que la industria de la moda local pueda prosperar nuevamente. El camino hasta allí puede ser largo, pero el regreso a Kiev ofrece una razón para mantener la esperanza.

Por Jule Scott - FashionUnited.COM