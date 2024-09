Si viviera Chiquito

Todos echamos de menos al genial humorista Gregorio Sánchez Fernández, alias Chiquito de la Calzada, que nos dejó hace ya siete años. Su fino humor, su capacidad de improvisar, junto a su gracejo y bondadoso talante, le situaron en la cúspide de la fama.

Yo, particularmente, me acuerdo con frecuencia de él, sobre todo en situaciones esperpénticas. Ayer mismo 5/9/24 fue la última vez. Fue escuchando lo que decía en el Senado esa “chiqui” sin parangón en la chabacanería parlante y enseguida me vino a la mente lo que Chiquito le hubiera mascullado en su peculiar lenguaje. Diría algo así: “…. esa Marisú cobarde pecadora, te das cuén, menestra de los cuartos y una fistra diodenal que no sabe lo que es un concierto … hay que darle puerta; “al ataquer”. A can di mor, Grijandemore. Es más fea que una mona comiendo limones ¡torpedo! ¡Hasta luego Lucas!