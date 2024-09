Los expertos alertan de la ciberseguridad en las empresas ante el auge del teletrabajo

El teletrabajo sigue asentándose en España al rondar el 20% y los más de tres millones de trabajadores, según datos de Adecco. Este porcentaje destaca en verano, donde la flexibilidad de las empresas con sus modelos híbridos da mayor facilidad a los empleados para trabajar a distancia. Sin embargo, este cambio en el mercado implica un aumento en la inversión en sistemas IT, especialmente en época de ciberataques.



Según destacan los expertos, el crecimiento del teletrabajo ha supuesto un mayor interés en mejorar y reforzar los sistemas de gestión de cada compañía. Una dinámica que crecerá en los próximos años a medida que esta forma de empleo siga desarrollándose. Según un estudio reciente de Polaris Market Research, el mercado de seguridad para el teletrabajo ha crecido de forma exponencial, alcanzando un valor de 59 mil millones de dólares en 2024. Este análisis registra que este crecimiento podría alcanzar los 269 mil millones de dólares para 2032. Este crecimiento refleja la necesidad urgente de las empresas de proteger los entornos de trabajo remoto contra ciberamenazas.

“Trabajar a distancia obliga a las empresas a contar con sistemas estables y, sobre todo, seguros”, indica Sancho Lerena, CEO de la tecnológica española Pandora FMS. Esta compañía desarrolla sistemas de gestión IT y seguridad para grandes empresas, desde Rakuten hasta Telefónica, así como para empresas como EMT y otras administraciones públicas con grandes estructuras tecnológicas. “El teletrabajo ha llegado para quedarse en mayor o menor porcentaje. Y por suerte esto ha hecho que las empresas se preocupen cada vez más de sus sistemas y todo lo que implica”, reconocen.

Entre las principales preocupaciones, está la de la inactividad. Es decir, que por un fallo de estos mismos sistemas se paralice la actividad de la compañía con consecuencias económicas muy negativas. Estos momentos de crisis pueden darse por varias razones, pero las dos más comunes son fallos en la configuración o errores de seguridad derivados de un ciberataque. En cualquier caso, ambas situaciones pueden reducirse con sistemas adecuados.

Una de las soluciones más efectivas y seguras que implementan las empresas para evitar este tipo de situaciones es el uso de VPN seguras, diseñadas para proteger las conexiones remotas. Además, adoptan medidas adicionales como la autenticación multifactorial, que ofrece un nivel de seguridad superior a la tradicional combinación de nombre de usuario y contraseña, evitando así accesos no autorizados. También recurren a herramientas de colaboración en la nube con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad total de la información.

“Es fundamental contar con sistemas de monitorización de todos los datos, que permiten detectar anomalías en tiempo real. Así, si hay un error en la actividad se detecte a tiempo antes de que se caiga toda la estructura”, detalla Lerena, cuyo sistema se basa en la monitorización de datos y en la seguridad de estos. “Si hay una fuga o un comportamiento anómalo, el sistema lo detecta. Con la misma herramienta se te alerta de posibles fallos de seguridad en tiempo real, mientras que gestiona los datos que se van configurando por la propia actividad de la empresa”, subraya el CEO de Pandora FMS.

Los expertos insisten además en la importancia de implementar soluciones de backup, vitales para garantizar la continuidad de las funciones de la empresa ante cualquier incidente que pueda interrumpirlas. Estas medidas son cruciales para minimizar el impacto de fallos técnicos o ciberataques, evitando la inactividad y diferentes contratiempos.

El verano es el momento álgido del teletrabajo y cada vez son más las empresas que apuestan por unos modelos híbridos que fusionan la presencialidad con el teletrabajo y que ya representan el 48% de la fuerza laboral, según informes recientes. También, por lo tanto, de que empleados sin tanta formación IT tengan una autonomía que pueda provocar errores poco comunes cuando se trabaja presencialmente. Además, es un momento de trabajar en un entorno menos seguro. Por esta razón, desde el sector remarcan la importancia de ofrecer cursos de ciberseguridad a sus empleados, para prevenir errores y enseñarles cómo actuar en situaciones críticas. Asimismo, enfatizan en la importancia de potenciar sistemas que mantengan la seguridad y que aseguren la estabilidad con control remoto.