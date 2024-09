Taekwondo: la disciplina marcial que conquistó el mundo

Cada 4 de septiembre, practicantes y aficionados de todo el mundo celebran el Día Internacional del Taekwondo. Esta jornada es una oportunidad para rendir homenaje a una disciplina que combina técnica, filosofía y deporte, y que ha logrado conquistar un lugar prominente en el panorama mundial, no solo como una forma de defensa personal sino también como un deporte olímpico reconocido y respetado.





¿Qué es el taekwondo?

El taekwondo es un arte marcial coreano que se destaca por su enfoque en las patadas altas, técnicas de puño y defensas rápidas. La palabra "Taekwondo" se descompone en tres partes: "Tae", que significa "pie" o "patada"; "Kwon", que se refiere a "puño" o "golpe"; y "Do", que se traduce como "camino" o "arte". Por lo tanto, taekwondo puede interpretarse como "el arte de usar los pies y las manos", con una fuerte connotación de disciplina y autocontrol.

Más allá de la técnica, el taekwondo es una filosofía de vida que promueve valores como la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Estos principios son tan importantes como las habilidades físicas, y los practicantes son entrenados para aplicarlos tanto en el “dojang” (lugar de entrenamiento) como en su vida diaria.

Orígenes e historia del taekwondo

Los orígenes del taekwondo se remontan a más de 2.000 años en la península coreana, donde existían formas primitivas de artes marciales como el Taekkyeon y el Subak. Estas disciplinas eran practicadas tanto por la élite militar como por el pueblo llano para la defensa personal y como entrenamiento físico.

Sin embargo, el taekwondo moderno comenzó a desarrollarse a mediados del siglo XX, después de la ocupación japonesa de Corea (1910-1945). Durante este periodo, muchas de las artes marciales tradicionales fueron prohibidas, pero los coreanos las mantuvieron vivas en secreto. Tras la liberación de Corea, varios maestros de artes marciales, influenciados tanto por las tradiciones locales como por las artes marciales japonesas, comenzaron a unificar y sistematizar las técnicas que darían origen al taekwondo.

El General Choi Hong Hi es a menudo reconocido como el fundador del taekwondo moderno. En 1955, formalizó el nombre "Taekwondo" y estableció la primera federación, la Korea Taekwondo Association (KTA). A partir de ahí, el taekwondo comenzó a expandirse internacionalmente, y en 1973 se creó la World Taekwondo Federation (ahora conocida simplemente como World Taekwondo), que se convirtió en el principal organismo rector del deporte a nivel mundial.

El taekwondo como deporte olímpico

Uno de los hitos más importantes en la historia del taekwondo fue su inclusión como deporte olímpico. El camino hacia los Juegos Olímpicos comenzó en 1988, cuando el Taekwondo se presentó como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Seúl. Esta demostración fue un éxito rotundo y ayudó a popularizar la disciplina en todo el mundo.

Finalmente, en el año 2000, el taekwondo fue incluido oficialmente en el programa de los Juegos Olímpicos de Sídney. Desde entonces, ha sido parte integral de cada edición de los Juegos Olímpicos, y ha ayudado a proyectar a numerosos atletas de diferentes países al estrellato internacional.

Curiosidades del taekwondo

Uniforme y cinturones: El uniforme de taekwondo se llama "dobok" y se caracteriza por su sencillez y ligereza, diseñado para facilitar la movilidad. Los cinturones, que varían en color, indican el nivel de habilidad y experiencia del practicante. El cinturón negro, el más conocido, simboliza la madurez y dominio del arte.

La técnica de las patadas: El Taekwondo es famoso por sus técnicas de patadas, y los competidores de alto nivel pueden alcanzar patadas a alturas impresionantes. Algunas de las patadas más espectaculares incluyen la "dollyo chagi" (patada circular) y la "nare chagi" (patada descendente).

Romper tablas: Romper tablas de madera con patadas o golpes es una demostración común en el taekwondo, utilizada para mostrar la precisión, fuerza y control de un practicante. Aunque parece impresionante, el verdadero objetivo es demostrar la capacidad de concentrar la energía y la técnica en un solo punto.

Presencia en los Juegos Olímpicos: Corea del Sur ha sido históricamente dominante en el taekwondo olímpico, pero en los últimos años, otros países como Irán, China y México han emergido como potencias en este deporte.



Beneficios de practicar taekwondo

Practicar taekwondo ofrece una serie de beneficios tanto físicos como mentales. Físicamente, mejora la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Las sesiones de entrenamiento también son un excelente ejercicio cardiovascular, ayudando a mantener un peso saludable y mejorar la resistencia.

Mentalmente, el taekwondo es conocido por su capacidad para mejorar la concentración, la disciplina y la autoconfianza. Los practicantes aprenden a establecer metas y a trabajar de manera persistente para alcanzarlas. Además, la práctica regular promueve la resiliencia y la capacidad de manejar el estrés, ya que el entrenamiento implica enfrentar desafíos físicos y mentales constantemente.

Afición en el mundo y práctica en España

El taekwondo goza de gran popularidad en numerosos países. Corea del Sur, como cuna del taekwondo, sigue siendo el epicentro de la disciplina, con miles de escuelas y millones de practicantes. Sin embargo, su popularidad ha crecido enormemente en otros lugares. En países como Irán, México, Turquía y Estados Unidos, el taekwondo se ha establecido como un deporte de importancia, con federaciones sólidas y competiciones regulares.

En España, el taekwondo tiene una presencia significativa. Introducido en el país en la década de 1960, rápidamente captó la atención de los entusiastas de las artes marciales. Hoy en día, existen numerosas escuelas y clubes dedicados al Taekwondo en todo el territorio español, y la Real Federación Española de Taekwondo organiza competiciones a nivel nacional e internacional.

España ha producido varios campeones destacados en este deporte, como Joel González, doble medallista olímpico, y Eva Calvo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estos éxitos han ayudado a aumentar el interés y la participación en el taekwondo en España, y la disciplina sigue siendo una opción popular entre los jóvenes y adultos que buscan una actividad física desafiante y gratificante.

El futuro del taekwondo

El taekwondo sigue evolucionando, con nuevas generaciones de practicantes y competidores que llevan el deporte a nuevas alturas. La incorporación de tecnologías, como el uso de petos electrónicos en las competiciones para medir los puntos de manera más precisa, ha modernizado el deporte y lo ha hecho más accesible y justo.

A medida que el taekwondo sigue expandiéndose globalmente, su influencia como disciplina deportiva y filosófica continúa creciendo. El Día Internacional del Taekwondo es una oportunidad para celebrar no solo los logros de los campeones, sino también los valores y la comunidad que este arte marcial ha creado en todo el mundo.