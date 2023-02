No Solo Maquetas y la fabricación de maquetas para museos Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Con el objetivo de preservar la historia y la cultura, los museos son instituciones que conservan de forma eficaz todo aquello considerado patrimonio, ya sea una sociedad, una ciudad o un grupo de personas.

En general, dichos sitios cuentan con material físico de gran importancia para admiración de los visitantes. Los mismos pueden ser documentos y artículos de distinto tamaño y valor.

En algunos casos, también tienen maquetas, las cuales sirven para conocer un edificio u objeto mediante un modelo a escala. Un sitio especializado en el desarrollo de estas últimas es No Solo Maquetas. El mismo se destaca por el desarrollo de trabajos para industrias y museos, a partir de la combinación justa entre arte y tecnología.

Maquetas históricas para museos Para cualquier persona que visita un museo es un plus poder apreciar de cerca el diseño de una estructura o pieza específica.

Para ello, las maquetas históricas son esenciales y sirven como adición al resto de los elementos utilizados para reflejar la historia.

En No Solo Maquetas contamos con trabajos en varios museos y El Palacio de Aranjuez. Desde monumentos, castillos, palacios e iglesias, hasta ciudades antiguas, la firma se ha consolidado como uno de los referentes en el ámbito de las maquetas.

Algunas de las producciones más destacadas, que se pueden apreciar a través del sitio web de la compañía, son el Templo de Hércules, Palacio y Jardines de Aranjuez, Castillo de Fuensaldaña, Basílica de San Martiño de Mondoñedo, Ermita Nuestra Señora de la Lanzada, etc.

Maquetas de calidad Las maquetas representan una de las mejores maneras de poder apreciar algún tipo de estructura, con lujo de detalles y aspectos similares a los de la realidad.

Se trata de un trabajo de artesanía y a escala, que debe ser desarrollado por un especialista en el área, que no solo conozca de cuestiones vinculadas al ámbito de la construcción, sino que además tenga facilidad para interpretar cualquier tipo de trabajo que le sea asignado.

En No Solo Maquetas se destacan por planificar y ejecutar el desarrollo de distintas maquetas, desde las clásicas históricas hasta las industriales, que poseen procesos de simulación en movimiento e iluminación.

El sitio se destaca en el mercado por la producción de maquetas históricas, industriales, paisajísticas y de arquitectura. Estas últimas se enmarcan en trabajos de urbanizaciones, construcciones oficiales y trabajos de finales de carrera, entre otros.

