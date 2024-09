Cirugía vNotes, tratamiento innovador para extirpar miomas uterinos

"Tenía mucho miedo por la ubicación del mioma, llevaba dos años pasando por diferentes especialistas hasta que me hablaron de la cirugía vNotes. Todo salió perfecto. La operación fue un éxito, sin apenas sangrado y sin cicatrices visibles", recuerda la paciente de Policlínica Gipuzkoa Los miomas uterinos son los tumores más frecuentes del aparato reproductor femenino, afectando a aproximadamente el 70% de las mujeres en algún momento de su vida. Tradicionalmente, el tratamiento ha sido a través de cirugía abierta o laparoscópica, ambas implicando hospitalización, anestesia general y cicatrices uterinas y abdominales.

Sin embargo, en los últimos años, Policlínica Gipuzkoa ha incorporado a su servicio de Ginecología un tratamiento innovador para la extirpación de los miomas uterinos, que no deja cicatrices visibles y reduce los tiempos de recuperación. Este tratamiento es la técnica vNotes, una técnica mínimamente invasiva que utiliza la cavidad vaginal para extirpar el mioma.

Son muchas las mujeres que cuando conocen que existe esta técnica quirúrgica acuden al servicio de ginecología de Policlínica Gipuzkoa para informarse. Es el caso de esta joven sevillana que optó por intervenirse mediante esta técnica en Policlínica Gipuzkoa: "Tenía un mioma uterino de siete centímetros cerca de las vísceras, lo que complicaba el tratamiento. Tengo 39 años y no quería cicatrices", explica. Tras consultar con varios especialistas que le ofrecieron realizar cirugía vía cesárea o laparoscopia abdominal, la paciente se sometió sin éxito a un tratamiento alternativo mediante radiofrecuencia en su ciudad, que no logró reducir el tamaño del mioma.

Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología de Policlínica Gipuzkoa, comenta que "esta paciente tenía un mioma que podía afectar futuras gestaciones. Al enterarse de nuestra técnica vNotes, nos contactó y solo necesitó venir dos días antes de la cirugía".

Así lo explica la propia paciente: "El mioma estaba fuera del útero y era complicado extraerlo. Soy joven y no quería tener cicatrices visibles. Me informé sobre la técnica vNotes y contacté con Juan Céspedes. La atención fue excelente desde el primer momento; envié mis pruebas por correo electrónico sin necesidad de desplazarme".

La técnica vNotes destaca por su menor tiempo de recuperación y menor sangrado en comparación con técnicas clásicas. "Las intervenciones son generalmente más rápidas que la laparoscopia convencional, con menos sangrado y estancias hospitalarias más cortas", señala Céspedes. En el caso de esta paciente, la intervención duró solo 30-40 minutos y fue dada de alta al día siguiente.

Sobre la intervención, la paciente comenta que "tenía mucho miedo por la ubicación del mioma, pero todo salió perfecto. La operación fue un éxito, sin apenas sangrado y sin cicatrices visibles".

Además, la paciente expresa su deseo de que muchas mujeres conozcan esta técnica porque "estoy muy agradecida y la recomiendo a todas las mujeres que la necesiten".

La técnica vNotes representa un avance significativo en la cirugía ginecológica, ofreciendo una opción menos invasiva con mejores resultados estéticos y de recuperación.

Vídeos

Cirugía ginecológica vNotes. Dr. Juan Céspedes