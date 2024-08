​El Centro de Insultos Sociológicos (CIS)

Desde hace tiempo, y por curiosidad, sigo las encuestas y sondeos sobre las diferentes elecciones que se celebran en nuestro país. ¿Cambian su visión de voto los electores al leer encuestas y sondeos? Ahí queda la cuestión... ¿Se deja manipular nuestra sociedad al consultar las encuestas? Ahí queda otra pregunta... Según leí hace tiempo, a un 67% de los votantes les es indiferente el tema de los sondeos. También leí que el 78% de los abstencionistas no acuden a depositar su voto porque afirman que es lo mismo no ir a votar que votar en blanco. Viene todo esto a cuento en relación a las manipuladas y retorcidas encuestas que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS, que bien podría llamarse Centro del Insulto Sociológico, ya que sus sondeos están más amañados que un RCD Espanyol – FC Barcelona, donde los culés han de ganar en un 80% de ocasiones, permítanme la expresión, ¡por cojones!... El CIS actual es un medio de comunicación oficial del Gobierno, e insulta a los españoles porque no se dedica a lo que debe, es decir, como su propio nombre indica, a la investigación sociológica de nuestro país, ya que se dedica a la propaganda gratuita del Gobierno.