Pareja (Guadalajara) ya espera con ilusión sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios

Con un programa de más de 50 propuestas, que este año se ha desgranado también en un programa infantil, con novedades y actos consolidados, de nuevo con paella solidaria en el Día de las Peñas, en esta ocasión para proyecto hombre, y con un programa taurino que incluye encierro por las calles de Pareja, novillada y concurso de recortes La villa alcarreña de Pareja se prepara para vivir intensamente sus fiestas patronales. Son, como dice su alcalde, Javier del Río, en su saluda de fiestas, "el momento más especial e intenso de todo el año" para los parejanos.

Y este año lo serán también, por partida doble, para él, puesto que en 2024 se cumplen sus bodas de plata -25 años- como regidor parejano -lo es desde 1999-. "Mucho ha cambiado nuestra sociedad y nuestro pueblo en todo este tiempo. Nuevos y mejores servicios, comunicaciones, infraestructuras, azud, hotel, instalaciones deportivas, calles adoquinadas, o la recién instalada fibra óptica para internet de alta velocidad... Pero lo que no ha cambiado es nuestra voluntad y esfuerzo por seguir mejorando cada día nuestro pueblo y el bienestar de todos los vecinos. Tampoco ha cambiado nunca, ni queremos que cambie, la ilusión en mayores y pequeños por las fiestas de Pareja. Ilusión transmitida de padres a hijos, generación tras generación, que se refleja estos días en conversaciones animadas, alegría creciente, ajetreo en las peñas, y caras sonrientes esperando el chupinazo", afirma Javier del Río.

Para los parejanos, sus fiestas patronales no son otro evento más, sino unos días intensos, únicos, emocionantes e inigualables. Y, para ello, además del entusiasmo de los parejanos, y la devoción por su pueblo, es necesario un intenso trabajo de todo un equipo de personas, que lidera la concejala de Festejos, María Tierraseca. En 2024, el programa incluye más de 50 propuestas, a caballo entre los meses de agosto y septiembre. Javier del Río agradece "el enorme trabajo que hay detrás de este programa tan completo, pensado para todos los parejanos, que nuestra concejala de Festejos lleva un año preparando".

Las propuestas van a comenzar ya este próximo fin de semana, con el programa de competiciones deportivas infantiles. Por supuesto, como es habitual en Pareja, el calendario de festejos incluye competiciones deportivas para todos los públicos. Habrá competición de pádel, de fútbol sala interpeñas, pero también para los más pequeños, con carreras de bicis, a pie, competición de natación. Todas ellas aprovecharán las magníficas instalaciones con las que cuenta Pareja. Y es que en cada evento de Pareja, siempre hay un guiño al deporte y otro, a las tradiciones locales. Tampoco van a faltar las competiciones para los mayores, de petanca, dominó y de cartas.

Antes de que llegue lo más granado de las fiestas, tendrá lugar el Día de las Peñas. Será el sábado, día 31 de agosto, cuando Pareja muestre su lado más solidario, con la paella a beneficio de Proyecto Hombre Guadalajara. Como es costumbre, la recaudación se donará de manera íntegra a esta asociación, que es la elegida este año. Ese día tendrá lugar también la popular yincana de peñas, una sana competición, en la que la diversión y la hermandad es lo más importante.

Después de todos estos jugosos prolegómenos, el chupinazo de las fiestas, que siempre lanzan los peñistas desde la torre del reloj del Ayuntamiento, previo desfile de peñas, llegará el miércoles, día 4 de septiembre. Esa mañana, la recién recuperada Asociación de Jubilados, que ahora preside Porfirio Herrero, ofrecerá un chocolate calentito en la plaza de la constitución, a todo el que se acerque. Será el momento del pregón, que este año va dar Rosario Pardo, actriz, humorista y escritora. Rosario ha participado en series de televisión como "Cuéntame cómo paso", "Doctor Mateo" y "Velvet" y en programas como "Crónicas marcianas", "Pasapalabra" y "El club de la Comedia", entre otros. A lo largo de su trayectoria profesional cuenta con numerosos reconocimientos y premios. También ha trabajado en películas y ha sido reconocida por su versatilidad y talento en el escenario. Además de su carrera actoral, Rosario Pardo ha sido elogiada por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias hasta drama.

También serán presentadas, ese día, las guapas majas de Pareja, que este año son Aitana Gómez Peña, Ariadna Álvaro Arias, Alma Batres, Ana Herrero, así como las majas infantiles, Julia Peiro y Uxía Martínez.

Ese día, las 28 peñas que hay en Pareja harán gala de su buen humor y alegría en el desfile, con los más variopintos atuendos, que ya están preparando. Este año son: Los Que Faltaban, Ceda El Vaso, El Asalto, Los Tóxicos, El Colocón, El Descontrol, El Kaos, Du2os, La Última Y Nos Vamos, El Butrón, Las Niñas, Los Fugaos, El Bastón, Los Marras, El Desfase, Penúltim, Oasis, Los Colgaos, Arakataka, Los Toreros, Okupas, El Embolao, Los Metraya, Las Meigas, La Tranka, Los Jamulis Y El Deskoloke.

A partir del día 5 de septiembre, dará comienzo el programa taurino de las fiestas de Pareja. En primer lugar con un clásico, como es el encierro infantil de Tirotateiro, por el mismo recorrido en el que luego se desarrolla el tradicional. Esa tarde, a partir de las 19:30 horas, las puertas de la plaza de toros El Torreón se abrirán para el concurso nacional de recortes, con algunos de los mejores especialistas del país, con especialistas de grupo Valdetauro, que se lucirán frente a 4 toros de la ganadería Campo Bravo Alcarreño "Fuenterroble", de Brihuega (Guadalajara).

El viernes, día 6 de septiembre, llegará el momento del encierro real, con cuatro impresionantes toros de la ganadería Campo Bravo Alcarreño "Fuenterroble", de Brihuega (Guadalajara) por el recorrido tradicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio, C/ San Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle Mediavilla y Callejón del Horno).

Para el sábado, día 7 de septiembre, los clarines ya anuncian, igualmente en El Torreón, una sensacional novillada, sin picadores, para los tres semifinalistas del certamen "Guadalajara busca Torero 2024", con desafío de ganaderías de Guadalajara. Se lidiarán 6 novillos, 3 de la ganadería de Juan Barriopedro y 3 de Los Cerezos.

La Virgen de los Remedios es el faro que alumbra todo el año a los parejanos, sean creyentes o no. Por eso, las celebraciones religiosas de esos días son tan importantes. El próximo sábado, día 24 de agosto, la patrona de Pareja subirá desde la Emita donde mora, preciosa y restaurada, que da la bienvenida a la villa alcarreña, hasta la Iglesia Parroquial, un grandioso edificio construido en el siglo XVI que refleja el poderío que mantuvieron en su época los señores de Pareja: los obispos de Cuenca. Se construyó por iniciativa del chantre de la catedral de Cuenca, Don García de Villareal, nacido en Pareja. El gran prestigio alcanzado por este personaje, impulsó al obispo conquense a respaldar la ejecución de la obra, que fue encomendada en 1532 a su artífice, el prestigioso cantero vizcaíno, Pedro de Alviz. Y es en la Iglesia donde permanecerá hasta el próximo día 28 de septiembre. Mientras lo haga, la ensaña nacional lucirá en lo alto de El Torreón de Pareja, anunciado este hecho.

El día 8 es el máximo exponente de la fe parejana en su patrona, con la celebración de la misa mayor, en honor a la Virgen de los Remedios, y la procesión, que acompañan los sones de la charanga La Alegría Alcarreña, una de las mejores de Guadalajara, capaz de emocionar en las procesiones, pero también de divertir y hacer bailar en los momentos de disfrute. La patrona de Pareja se queda en la Plaza, y en ese momento, todos los parejanos que así lo desean, pueden hacerse fotos delante de su imagen, antes de que la procesión vuelva a la Iglesia. La misa la cantará el coro Emmanuel, de El Pozo.

El apartado musical de las fiestas, vuelve a ser sobresaliente. Además de coro y charanga, en Pareja actuarán algunas de las orquestas de más renombre en la provincia de Guadalajara. El jueves, 5 de septiembre, lo hará Track; el viernes, 6 de septiembre, Marengo: el sábado, 7 de septiembre, la orquesta Radar; y el domingo, Vórtice. Las noches de viernes y sábado, también habrá un baile previo para los mayores, con música más tradicional, y con toda la plaza de la Constitución para ellos. Correrá a cargo del dúo Salados y del trío Encantados, respectivamente. El último día de las fiestas, el 9 de septiembre, será el de los fuegos artificiales, y la revista de variedades.

Javier del Río exhorta a sus vecinos a "honrar a nuestra Patrona, cantando, bailando, riendo, respetando y celebrando, para hacer, de nuevo, la fiesta lugar de encuentro y seña de identidad de Pareja".

Programa de competiciones infantiles

Viernes, 23 de agosto

19:45.- Competición infantil de natación en la piscina municipal.

20:00.- Campeonato de frontón en el frontón multiusos.

Sábado, 24 de agosto

12:00.- Campeonato de fútbol, sala infantil en el frontón multiusos. 18:30.- Pintura sobre asfalto infantil en el frontón de la plaza Mª Cristina.

Domingo, 25 de agosto

13:00.- Campeonato infantil de bolos en la plaza.

18:00.- Concurso de dibujo infantil en el centro social. 19:00.- Carreras infantiles por el pueblo en la plaza.

Viernes, 30 de agosto

19:30.- Campeonato de pádel infantil.

Sábado, 31 de agosto

12.00.- Concurso de Plastilina en el Centro Social

Domingo, 1 de septiembre

11.00.- Carreras de bicis infantiles en el carril bici que bordea el azud o dique de Pareja.

18.00.- GRAN FIESTA INFANTIL en la Plaza con juegos divertidísimos y muchas sorpresas. A continuación, merienda acompañada por nuestros magníficos cabezudos. Seguidamente entrega de trofeos a los ganadores de las distintas competiciones.

Programa de Festejos

Viernes, 23 de agosto

18.00.- Campeonato de TUTE en la Asociación de Jubilados.

Sábado, 24 de agosto

09.00.- Torneo de FRONTENIS en el Frontón de la Pza. Mª Cristina. 13.30.- VI Concurso TAPEÑO. Cada peña mostrará sus destrezas culinarias a un jurado popular de 5 personas con una tapa para degustar.

(Inscripciones hasta el 22 de agosto en las oficinas del Ayuntamiento).

17.30.- Campeonato de BRISCA en la Asociación de Jubilados.

22.00.- Subida de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios de la Ermita hasta la Iglesia e izado de bandera del torreón. La bajada de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios será el 28 de septiembre a las 21:30h.

Domingo, 25 de agosto

10.00.- Campeonato de PETANCA de adultos.

17.00.- Campeonato de FÚTBOL - SALA de Peñas en el Frontón Multiusos.

18.00.- Campeonato de DOMINÓ en la Asociación de Jubilados.

Viernes, 30 de agosto

18.00.- Campeonato de CINQUILLO en la Asociación de Jubilados.

20.00.- Sorteo campeonato de pádel en el Salón de Plenos del ayuntamiento.

Sábado, 31 de agosto "día de las peñas"

08.30.- Campeonato de PÁDEL. (Inscripciones hasta el 29 de agosto en las oficinas del Ayuntamiento, las parejas no se podrán apuntar el mismo día del campeonato).

13.30.- Concurso de CÓCTELES. (Inscripciones hasta el 29 de agosto en las oficinas del ayuntamiento).

14.30.- PAELLA SOLIDARIA a beneficio de la asociación "PROYECTO HOMBRE GUADALAJARA", entidad que desarrolla programas de prevención y tratamiento para personas con problemas de adicción, acompañados por la charanga "Alegría Alcarreña". La venta de tickets se realizará en las oficinas municipales hasta las 15:30h del jueves 29 de agosto. Precio para peñistas 3€/ticket. Precio no peñistas 4€/ticket.

17:30. - GYMKHANA DE PEÑAS en la plaza. (Inscripciones hasta el 29 de agosto en las oficinas del ayuntamiento).

20.00.- Desencajonamiento y suelta de vaquillas en la plaza de toros.

Domingo, 1 de septiembre

08.30.- Continuación campeonato de PÁDEL.

13.00.- Misa y novena acompañados por Ntra. Patrona La Virgen de los Remedios. 16.30.- Campeonato de MUS en la Asociación de Jubilados.

Miércoles, 4 de septiembre

10.00.- Degustación de un riquísimo Chocolate en la Plaza ofrecido por la Asociación de Jubilados en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento.

18.45.- Espectacular DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES DE PEÑAS, acompañadas por nuestras guapísimas MAJAS hasta la Plaza. Todo ello amenizado por la Charanga "Alegría Alcarreña".

En el desfile de carrozas y disfraces, primero desfilarán los disfraces y posteriormente desfilarán las carrozas de las peñas inscritas. Para ambos concursos, las peñas deberán inscribirse y firmar las bases hasta el 3 de septiembre en las oficinas del ayuntamiento. Todas aquellas peñas que no estén inscritas, no podrán participar en el desfile.

PREGÓN DESDE EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO

* A cargo de, Dña. Rosario Pardo, actriz, humorista y escritora. Ha participado en series de televisión como "Cuéntame cómo paso", "Doctor Mateo" y "Velvet" y en programas como "Crónicas marcianas", "Pasapalabra" y "El club de la Comedia", entre otros. A lo largo de su trayectoria profesional cuenta con numerosos reconocimientos y premios.

* A continuación, presentación y proclamación de las guapísimas Majas de la Villa de Pareja 2024.

* Chupinazo para dar comienzo a las Fiestas Patronales del año 2024.

* Seguidamente Degustación de Cócteles, en el que pasaremos por todas las peñas que hayan participado el día del concurso. Pasacalles amenizado por la charanga "Alegría Alcarreña".

00.30.- Inauguración de la verbena a cargo de la orquesta "TRACK", que nos acompañará durante la primera noche de nuestras tan esperadas Fiestas Patronales. Seguidamente suelta de vaquillas en la plaza de toros amenizada por la Disco – Móvil "Ibiza Sound"

Jueves, 5 de septiembre

18.00.- Encierro Taurino Infantil "Tirotateiro" por el tradicional recorrido del encierro.

19.30.- CONCURSO NACIONAL DE RECORTES. A cargo del grupo de recortadores VALDETAURO, frente a 4 toros de la ganadería Campo Bravo Alcarreño "Fuenterroble", Brihuega (Guadalajara). (Ver programa aparte). Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento. Se podrán comprar también las entradas media hora antes del espectáculo en la puerta de la Plaza de Toros.

00.30.- Verbena popular en la que nos divertiremos junto a la orquesta "LA RESISTENCIA".

Viernes, 6 de septiembre

18.00.- GRAN ENCIERRO con 4 impresionantes toros de la ganadería de Campo Bravo Alcarreño "Fuenterroble", Brihuega (Guadalajara). El recorrido será el tradicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio, C/ San Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle Mediavilla y Callejón del Horno).

20.30.- Concurso de disfraces infantiles y de adultos.

22.00 - Baile popular amenizado por el "DÚO SALADOS".

00.30.- Noche de diversión y música en la que estaremos acompañados por la orquesta "MARENGO".

Seguidamente bailaremos con la disco móvil Ibiza Sound.

Sábado, 7 de septiembre

11.00.- Parque infantil con atracciones para todos los niñ@s Frontón de la Pza. Mª Cristina.

13.15.- Fiesta de la espuma en el frontón para todos los que se quieran divertir.

16.00.- Parque infantil.

18.00.- SENSACIONAL NOVILLADA sin picadores, para los 3 semifinalistas del certamen "Guadalajara busca torero 2024". CON DESAFÍO GANADERÍAS DE GUADALAJARA: se lidiarán 6 novillos, 3 de la ganadería de Juan Barriopedro y 3 Los Cerezos. (Ver Programa aparte)

21.15.- Novena en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.

22.00.- Procesión en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios por las calles de nuestro Municipio, en la que estaremos acompañados por la charanga "Alegría Alcarreña".

22:45.- Baile popular amenizado por el "TRÍO ENCANTADOS".

01.15.- Comienzo de la Verbena amenizada por la orquesta "RADAR".

Domingo, 8 de septiembre

13.00.- Celebración de la Misa Mayor en Honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, oficiada por D. Javier Lucía, Párroco de Pareja.

La Santa Misa será cantada por el Coro Emmanuel del Pozo de Guadalajara.

A continuación, Procesión con la imagen de la Virgen hasta la Plaza.

14.00.- Invitación del Excmo. Ayuntamiento a todos los vecinos y visitantes, en el Día Grande de nuestro pueblo, a un Vino español en la plaza, con Baile Vermouth acompañados por la música de la charanga "Alegría Alcarreña".

00.00.- Noche de diversión y música en la que estaremos acompañados por la orquesta "VÓRTICE".

Lunes, 9 de septiembre

11.30.- Entrega de la carne, aceite, vino blanco y sal para el comienzo y preparación de las riquísimas calderetas.

12.30.- Misa y procesión en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios. 15.00.- Comida de las riquísimas CALDERETAS, en el parque junto a la piscina municipal.

19.00.- "REVISTA DE VARIEDADES" en la Plaza del pueblo. 21.00.- Entrega de trofeos de las distintas competiciones culturales y deportivas.

21.30.- Espectaculares Fuegos Artificiales. En el Campo de Fútbol.