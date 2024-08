Inglés en la formación continua empresarial: una apuesta imprescindible

La formación continua en España en el ámbito empresarial es algo fijado por ley. Las normativas de empleo establecen que tanto las empresas como los trabajadores están obligados a participar en programas de formación continua a lo largo de toda su carrera profesional.

Estos avances formativos persiguen que los empleados se mantengan al día de las últimas tendencias y tecnología en su sector. Pero además buscan reciclar las habilidades y capacidades de los trabajadores. Entre esas aptitudes también aparecen los idiomas, y en concreto el inglés, que es la lengua más universal para el mundo de los negocios. En muchas empresas, contar con un profesor de inglés particular en sus filas ayuda a cumplir esos objetivos de formación.

¿Por qué es importante ganar fluidez con el inglés?

Existen muchas categorías de formación continua: habilidades técnicas, blandas, competencias empresariales, habilidades digitales y por supuesto, también la formación en idiomas. Esta última hace referencia a la capacitación en otras lenguas (mayoritariamente el inglés) para mejorar la comunicación con clientes, proveedores y empresas de otros países.

En un momento como el actual donde la digitalización es condición necesaria para el crecimiento de una empresa y donde el teletrabajo gana protagonismo, el inglés se ha convertido en un plus vital para cualquier empresa.

De hecho, no es que sea un plus, un añadido, sino que pasa a ser casi un elemento de supervivencia. Las compañías que operan en otros mercados están directamente condicionadas a tener fluidez con el idioma. De no lograrlo no pueden tejer buenas redes de contacto con otras empresas, con proveedores o con inversores.

Inglés, el idioma más demandado

La trascendencia del inglés a nivel empresarial se recoge en un informe publicado por Adecco en el año 2021. El estudio, denominado “Informe Sobre Empleabilidad e Idiomas”, afirma que la lengua inglesa es el idioma más demandado en las ofertas de empleo en España.

Dos de cada tres vacantes que exigen idiomas solicitan el inglés como competencia imprescindible. Queda muy lejos el francés, con solo una de cada ocho ofertas. El estudio también localiza los territorios donde esta capacidad es mejor valorada. Aparecen Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias y Cataluña.

Este reparto geográfico está muy condicionado por el efecto capitalidad y la acumulación de empresas internacionales en Madrid y Cataluña (especialmente Barcelona) y el amplio peso turístico en las comunidades insulares.

A su vez, también es interesante un dato que aporta Adecco, y es que los idiomas son una competencia más demandada entre los manos intermedios que entre los mandos directivos. Además del inglés, otros idiomas muy bien valorados a nivel de empleo son el francés, el alemán, el italiano y el portugués.

Beneficios a nivel empresarial: mejora de la imagen y la productividad

Más allá de que incluirlo como una apuesta dentro de la formación continua de los empleados, los idiomas para una empresa le hacen ganar en branding. Las empresas y organizaciones que cuentan con profesionales que hablan inglés tienen más oportunidades de crecimiento y un mejor acceso a productos y servicios innovadores, nuevas tecnologías y capacidad para tejer contactos en el escenario internacional.

Todo esto se traduce en una mejora en la imagen de marca y hasta una mayor productividad. Además, a nivel de relación con los clientes también es interesante, ya que sitúa a esas empresas sobre un pedestal, en el top. En España, que siempre ha habido cierta dificultad para aprender idiomas, estar en contacto con compañías que sí dominan esta faceta supone un plus de distinción.

Capacidad para atraer talento

Un último aporte interesante que ofrece el inglés, y también otros idiomas pero en menor medida, es la capacidad para atraer talento. Una empresa con clientes muy localizados y con pocas oportunidades de internacionalización no va a resultar atractiva para personas bien formadas formadas.

En cambio, las compañías que sí se muestran al mundo y tienen herramientas para solventar todo tipo de retos y desafíos, incluyendo entre ellos los idiomas, son escenarios donde sí buscan acomodo profesionales con mucha experiencia y trayectorias dilatadas.



En resumen, el inglés es una de esas competencias básicas que debe incluir cualquier empresa como parte de su formación continua. Y junto al inglés, hay que poner el foco en otros idiomas que suponen una oportunidad a corto y medio plazo, como el árabe, el chino o el francés.