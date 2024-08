MEDINOX presenta sus SAI de larga duración para neveras de farmacia y laboratorio

Cuando una nevera de farmacia o laboratorio cargada de viales de prueba o medicamentos se para, comienza una carrera contra reloj donde hay en juego varios miles de euros. MEDINOX dispone de una las mejores soluciones del mercado con capacidades de almacenamiento de 4,8 Kw hasta 100Kw con capacidades de respaldo de larga duración para equipos industriales de refrigeración Medinox, fabricante y suministrador de equipos y acero inoxidable para aplicaciones médicas y laboratorio presenta sus nuevos SAI de larga duración para neveras de farmacia y laboratorio, estos versátiles también pueden usarse en otras aplicaciones industriales que requieran consumos de respaldo elevados disponiendo de una capacidad de almacenamiento con baterías de litio de hasta 210 Kw.

Un desastre económico grave en una farmacia, clínica o laboratorio puede empezar por un corte de tensión en un subcuadro eléctrico durante un fin de semana, el disparo fortuito de un diferencial deja sin corriente a una cámara, nevera, ultracongelador, etc.

También en el caso de un corte de energía en laboratorios, farmacias o clínicas, puede significar una carrera contra el tiempo; podría ser solo un breve apagón o una grave falla de la red eléctrica o del edificio, que requiera horas para su reparación. En los equipos de refrigeración de las farmacias y laboratorios, se almacenan cientos de miles de euros en medicamentos y equipo médico que podrían verse perdidos si se cuenta con un SAI o un equipo generador de respaldo para los sistemas de refrigeración.

Los SAI Industriales MEDINOX están diseñados específicamente para garantizar una larga autonomía en aplicaciones críticas de refrigeración industrial, como en refrigeradores de farmacias, ultracongeladores, equipos de laboratorio, unidades de hospitalización críticas, entre otros.

Los SAI Industriales Medinox se diseñan y configuran de acuerdo a las necesidades individuales de cada cliente, considerando las cargas de los equipos y el tiempo requerido para proteger la instalación; estos SAI están dotados de baterías de litio de última generación con almacenamiento paralelo hasta un máximo de 16 unidades por Rack y un máximo de 5 Racks, lo que daría inicialmente una capacidad de almacenamiento de 210 Kw; esta capacidad es suficiente para la mayoría de aplicaciones en refrigeración.

Como control de carga e inversor, los SAI Medinox utilizan la Tecnología "MULTIPLUS" y "MULTIGRID" de Victron con protección de isla integrada, además de una opción de transformador de corriente externo para implementar PowerControl y PowerAssist.

En caso de un corte de energía, o si se desconecta la energía del puerto o del generador, el inversor dentro del Multi se activará automáticamente y asumirá el suministro de energía a los dispositivos conectados. Esto sucede en 20 milisegundos, por lo que los dispositivos electrónicos de los equipos de refrigeración pueden seguir funcionando sin interrupciones. Sin embargo, Cabe señalar que estos SAI no se recomiendan para equipos informáticos.

Los SAI Medinox pueden monitorearse y controlarse a través de internet, además es capaz de enviar diferentes mensajes de alarma vía correo electrónico, es compatible con diferentes sistemas operativos. Este sistema también permite ejecutar acciones remotas como la puesta en marcha de un generador, etc.

Para solicitar un estudio para su empresa puede ampliar información en Expomaquinaria - SAI Industriales de Larga Duración o también llamando al teléfono.