​Mario Bros: el icono inmortal de los videojuegos

Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día Mundial del Videojuego, una fecha que honra la pasión y el entusiasmo por un medio que ha transformado la cultura popular global en las últimas décadas. Y si hablamos de videojuegos, no podemos evitar mencionar a Mario Bros, un personaje que se ha convertido en sinónimo del entretenimiento digital desde su debut en 1981. Este fontanero italiano, creado por el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto, es una de las figuras más reconocibles en la historia de los videojuegos. Para conmemorar este día, exploraremos algunas de las curiosidades más fascinantes de Mario Bros, un ícono que ha dejado una huella indeleble en el mundo de los videojuegos.



1. El origen de Mario: de carpintero a fontanero

Mario hizo su primera aparición en el juego "Donkey Kong" de 1981, aunque en ese momento no se llamaba Mario, sino "Jumpman". En este juego, Mario no era un fontanero, sino un carpintero, lo que tenía más sentido dado que el juego se desarrollaba en un sitio de construcción. Fue en 1983, con el lanzamiento de "Mario Bros.", cuando el personaje fue redefinido como fontanero, una decisión tomada para adaptarse mejor a la mecánica de juego subterránea, llena de tuberías y enemigos emergentes. Esta transformación ayudó a definir la estética del personaje y el entorno del juego, llevando a Mario a la fama global que conocemos hoy.



2. ¿Por qué Mario?

El nombre "Mario" proviene de Mario Segale, un empresario italoamericano que era el dueño del almacén que Nintendo alquilaba en los Estados Unidos a principios de los años 80. Según la leyenda, Segale visitó a los empleados de Nintendo para exigir el pago del alquiler atrasado. Inspirados por su apariencia y personalidad, los desarrolladores decidieron cambiar el nombre de su personaje de "Jumpman" a "Mario" como un tributo humorístico. Este cambio no solo añadió un toque más humano al personaje, sino que también ayudó a reforzar su identidad cultural como un italoamericano, algo poco común en los videojuegos de esa época.



3. El aspecto icónico de Mario: más que estética

El distintivo aspecto de Mario no fue el resultado de un diseño consciente para crear un ícono, sino más bien de las limitaciones técnicas de la época. El tamaño limitado de los píxeles en los primeros juegos de arcade significaba que los personajes necesitaban ser simples pero reconocibles. El bigote de Mario, por ejemplo, fue una solución práctica para evitar tener que dibujar una boca detallada, y su gorra se añadió para evitar problemas de animación con su cabello. Además, el color rojo brillante de su gorra y su camisa contrasta perfectamente con el azul de sus pantalones, lo que hizo que Mario fuera fácil de ver en las pantallas de los videojuegos de la época.



4. El universo de Mario: un mundo complejo y expansivo

Desde su debut, Mario ha aparecido en más de 200 juegos, lo que lo convierte en uno de los personajes más prolíficos en la historia de los videojuegos. Además de los juegos de plataformas tradicionales, Mario ha explorado una variedad de géneros, incluyendo carreras en "Mario Kart", deportes en "Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos", "Mario Tennis" y "Mario Golf", RPGs en "Paper Mario" y "Mario & Luigi", e incluso juegos educativos como "Mario Teaches Typing". Esta diversidad no solo muestra la versatilidad del personaje, sino también la habilidad de Nintendo para reinventar constantemente a Mario para adaptarse a nuevas generaciones de jugadores.



5. El mundo detrás de Mario: personajes secundarios y rivalidades

Uno de los aspectos más fascinantes del universo de Mario es la complejidad y profundidad de sus personajes secundarios. Luigi, el hermano alto y más delgado de Mario, comenzó como un simple clon del jugador dos, pero con el tiempo ha desarrollado su propia personalidad y serie de juegos, como la popular serie "Luigi's Mansion". La Princesa Peach, tradicionalmente vista como una damisela en apuros, ha evolucionado para ser un personaje jugable con habilidades únicas en muchos juegos. Y luego está Bowser, el antagonista principal de la serie, quien no es simplemente un villano, sino un personaje con motivaciones y características únicas que han sido exploradas en varios juegos, incluso en los títulos donde es un personaje jugable, como "Super Mario RPG" y "Mario Party".



6. El salto a la gran pantalla

Mario no solo ha dominado el mundo de los videojuegos, sino que también ha hecho su aparición en otros medios. La película "Super Mario Bros." de 1993, aunque ampliamente criticada, marcó uno de los primeros intentos de llevar un videojuego a la gran pantalla. Más recientemente, Mario ha aparecido en "Ralph Breaks the Internet" y ha sido objeto de múltiples series de televisión animadas. Además, en 2023, se lanzó una nueva película animada de Super Mario Bros., que recibió críticas positivas por su fidelidad al material original y por capturar el espíritu del juego.

7. Más allá de los videojuegos

Mario ha trascendido más allá del ámbito de los videojuegos para convertirse en un fenómeno cultural. En 1990, Nintendo lanzó una campaña de marketing masiva en los Estados Unidos llamada "Mario Mania", que incluyó todo tipo de productos, desde ropa hasta cereales. Asimismo, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el primer ministro japonés apareció en la ceremonia de clausura con un disfraz de este personaje, a través de una tubería verde. En la siguiente edición de este certamen, Nintendo y Sega se unieron una vez más para crear "Mario & Sonic JJOO Tokyo 2020", un videojuego para la popular consola Nintendo Switch. Este nivel de reconocimiento global es un testimonio del impacto cultural de Mario y de cómo un simple personaje de videojuego puede convertirse en un símbolo de la cultura pop internacional.



8. Evolución técnica y jugabilidad: el legado de Mario

A lo largo de los años, la serie de Mario ha sido conocida por su innovación en el diseño de juegos. "Super Mario 64" revolucionó el género de plataformas en 3D con su diseño de mundo abierto y su cámara dinámica, estableciendo un estándar para los juegos en 3D que todavía se sigue hoy en día. "Super Mario Galaxy" llevó esta innovación un paso más allá con su uso creativo de la gravedad y la física, proporcionando una experiencia de juego única que desafiaba la percepción de los jugadores sobre el espacio y el movimiento. Y más recientemente, "Super Mario Odyssey" ha mezclado estos elementos de innovación con un retorno a las raíces de exploración y descubrimiento que hicieron famoso al personaje.



9. El futuro del fontanero

A pesar de tener más de 40 años, Mario sigue siendo tan relevante como siempre. La franquicia continúa vendiendo millones de copias con cada nuevo lanzamiento y sigue atrayendo a jugadores de todas las edades. Con la llegada de la tecnología de realidad aumentada y virtual, muchos especulan que veremos a Mario dar el salto a nuevas plataformas y experiencias de juego, asegurando que el fontanero italiano seguirá siendo una figura central en la industria de los videojuegos en los años venideros.

Un icono del sector gaming

Mario Bros no es solo un personaje de videojuego; es un ícono cultural que ha influido en generaciones de jugadores y desarrolladores. Desde sus humildes comienzos como un carpintero en "Donkey Kong" hasta convertirse en el héroe multitalentoso de más de 200 juegos, Mario ha demostrado una capacidad única para adaptarse y evolucionar con los tiempos. En el Día Mundial del Videojuego, celebramos no solo a este personaje icónico, sino también a la industria que ayudó a construir la magia del juego que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Mario Bros es, sin duda, un testimonio del poder del videojuego para crear mundos y personajes que trascienden generaciones y fronteras, recordándonos que la aventura y la diversión están a solo un salto de distancia.