Asahi Refining lanza una línea de productos de lingotes de oro fraccionados

Asahi Refining, uno de los principales refinadores mundiales de metales preciosos, se complace en anunciar el lanzamiento de su línea de productos de lingotes de oro fraccionados, empezando por los lingotes de oro de 1 y 2,5 gramos. Esta nueva oferta subraya el compromiso de Asahi Refining de hacer accesibles productos de metales preciosos de alta calidad a un público más amplio de inversores Los lingotes de oro fraccionarios se fabrican en la fábrica de la moneda de Asahi Refining, situada en Miami (Florida), lo que garantiza un alto nivel de calidad y artesanía. El oro, refinado por las refinerías LBMA (London Bullion Market Association) Good Delivery Refineries de Asahi Refining, ofrece a los inversores la garantía de pureza y calidad por la que es conocida la marca.

Los lingotes de oro a prueba de inversión están precintados y serializados en un embalaje a prueba de manipulaciones. Acompañados de certificados de ensayo, la autenticidad y calidad de los lingotes están garantizadas. En el anverso del certificado figura el logotipo de Asahi Refining, elegantemente repujado con una lámina de oro, mientras que en el reverso se muestra con orgullo la marca de calidad de Asahi Refining, también repujada con una lámina de oro. Debajo de la marca de calidad figuran el peso de la barra, su pureza y el texto «Certified by Asahi Refining», que significa que Asahi Refining respalda la pureza y calidad del producto.

Paul Healey, Director Global de Ventas de Asahi Refining North America, comentó el lanzamiento: «La introducción de la línea de lingotes de oro fraccionados supone una interesante ampliación de nuestra gama de productos y facilita a los nuevos inversores la entrada en el mercado de metales preciosos físicos. Nuestra línea de lingotes de oro fraccionarios ofrece una opción asequible pero de alta calidad para quienes desean diversificar sus carteras de inversión con oro físico. También nos permite participar en diversas fiestas y acontecimientos culturales en los que el regalo de oro es un elemento importante de la celebración. Como siempre, nuestro compromiso con la calidad y la pureza es inquebrantable, y estamos orgullosos de ofrecer estos nuevos tamaños.»

Los lingotes de oro fraccionarios estarán disponibles a través de la red de socios mayoristas de Asahi Refining.

Sobre Asahi Refining

Asahi Refining, filial al cien por cien de ARE Holdings Inc, es una de las principales refinerías de metales preciosos, comercializadora y fabricante de productos en lingotes. La empresa cuenta con refinerías London Good Delivery en EE.UU., Canadá y Japón y atiende a una clientela mundial de los sectores de la minería, el reciclaje, la banca y el comercio de lingotes. Más información en www.asahirefining.com.

Para más información sobre la línea de productos acuñados de Asahi Refining, clic aqui.