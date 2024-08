​DS Automobiles propone, a través del programa Only You Privilege, experiencias exclusivas

Referente por las experiencias refinadas, singulares y placenteras que ofrece a bordo de sus vehículos, DS Automobiles extiende su visión exclusiva del lujo y la personalización a campos como el estilo de vida, la cultura o la gastronomía en su catálogo Only You Privilege.



Only You Privilege está abierto por un periodo de 3 años a clientes de un vehículo nuevo DS en España, limitando el uso a una experiencia al mes y una reserva por establecimiento durante estos 3 años. De esta forma, la marca francesa quiere promover que el cliente tenga experiencias premium a bordo de su vehículo. Para ello ofrece su catálogo con un total de 53 experiencias abiertas, 28 de ellas en restaurantes con Estrella Michelin, entre ellos El Poblet en Valencia, y más de 84 hoteles Ruralka a un precio mínimo, todos ellos elegidos por su capacidad para sorprender a sus socios con ese cóctel único de lujo, emoción y confort que proporciona cada escapada en uno de los vehículos premium de la firma francesa.

La oferta de Only You Privilege refuerza su presencia en un destino tan atractivo como las Islas Baleares con la incorporación del desayuno del Hotel Hospes Maricel & Spa, considerado por Madrid Fusión como el “mejor desayuno del mundo”. En el marco de un palacio renacentista al borde del mar, Maricel propone convertir la primera comida del día en una experiencia relajante y renovadora de tres horas en la que, además de romper el ayuno, se puede disfrutar de 30 minutos de masaje oriental y 1 hora de circuito spa.



El bufé del desayuno mezcla propuestas creativas y rompedoras con productos de la tierra y elementos tradicionales de la cocina balear: además de un smoothie detox energizante y revitalizante, se puede sorprender los sentidos con una mimosa de kombucha de gengibre con naranja sanguina, una coca mallorquina de trampo asado y "peix sec" de Formentera, un gazpacho de tomate de ramallet asado con queso mahonés y tomate seco, un gató de algarroba de Sierra Tramontana con cremoso de café y helado de leche de almendras o un flao ibicenco en su maceta, además de pequeñas locuras para los más golosos.

Como marca sinónimo del savoir-faire francés y del espíritu parisino, DS Automobiles propone, a través del programa Only You Privilege, un fin de semana mágico en París, con experiencias exclusivas como conocer de cerca las grandes “maisons”, comidas en grandes templos de la gastronomía gala o visitas a los monumentos más representativos.



El lujo según DS también es ayudar a sus clientes con un recurso cada vez más escaso: el tiempo. Por eso, con su gama de servicios Only You, DS Automobiles pone todo un universo de prestaciones premium personalizadas, accesibles desde la app MyDS, en la palma de tu mano: el servicio DS Valet permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller DS para entregar o recibir un vehículo; DS At Your Service ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y sus productos; DS Assistance ofrece un plus de tranquilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana, en España o en el extranjero en caso de avería o accidente, vehículo de sustitución incluido; DS Rent, en colaboración con Free2Move Rent, hace posible alquilar un vehículo de la marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto; y, finalmente, el Only You Privilege brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables y extender la experiencia DS más allá del vehículo.



