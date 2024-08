¿Por qué persiguen a Dios si no creen en Él?

Si los católicos nos callamos, ¿quién va a defender la VERDAD? Y la situación es grave, porque es la propia Iglesia Católica la que no defiende lo divino ni lo sagrado. Han hecho una nueva iglesia que no es la que Cristo fundó. Leo en Hispanidad un artículo sobre el Modernismo de San Pío X, que contiene en sí todas las herejías anteriores, y esa ideología maléfica y perversa que está en plena actualidad ha convertido a la Iglesia en una ONG. Pero Cristo, Hijo de Dios, anunciado por los profetas, cumplido el plazo establecido por Dios, se hizo Hombre y compartió nuestra naturaleza humana para pagar con su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección la deuda del hombre y restablecer la unión con Dios, su Creador. Pues actualmente poco o nada se habla de esto, pero las consecuencias son terribles para la persona humana, porque la Muerte de Cristo nos libraba del pecado y nos llevaba a la Vida Eterna, pero parece que en la Iglesia modernista se han olvidado de esto. Satanás y sus esbirros sí creen en esto, por eso persiguen a la Iglesia de Cristo. Satanás, que solo puede odiar, no quiere que los que creen en Cristo alcancen la felicidad eterna que él, por su soberbia, perdió. Pero el cielo siempre avisa; en las apariciones de la Virgen en Garabandal, en un mensaje ya advirtió: “Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas”. Esto es fruto del Modernismo; no hacen falta comentarios, el mensaje está bien claro. NO HAY TIEMPO QUE PERDER.