La misión de Marta Rovira no es la de unir al independentismo ni alentar la causa de la independencia. Con toda seguridad, su regreso, que también es la escenificación de una supuesta victoria política, tiene más que ver con la viabilidad de un pacto que permita investir a Illa como presidente de la Generalitat, como así ha sido, ERC no soportaría una repetición de las elecciones y Sánchez merece, de parte de los republicanos, el justo pago por sus servicios prestados. No en vano, si Rovira está en España, también es consecuencia de la amnistía.