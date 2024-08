​PICUS coloca “Morro dolido” entre los tres trending mundiales de YouTube

Para celebrar el decimoquinto aniversario de su homónimo álbum de debut, la banda neoyorquina The Pains Of Being Pure At Heart dará once conciertos entre febrero y marzo con cuatro de sus miembros originales (sí, sabemos que para esas fechas ya serán dieciséis los años que habrán pasado desde aquel lanzamiento, pero…The Pains Of Being Bad At Math!, como ellos mismos se definen ante ese hecho).