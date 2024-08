“El mal no existe”: la poética del cambio por Hamaguchi

El próximo 30 de agosto, Filmin estrena "El mal no existe", la última y multipremiada película del aclamado director japonés Ryusuke Hamaguchi, conocido por "Drive My Car”, la ganadora a la Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de 2022. En esta nueva obra, Hamaguchi nos invita a adentrarnos en la vida de Takumi y su hija Hana, quienes ven cómo su tranquila existencia rural, cerca de Tokio, se ve amenazada por la construcción de un glamuroso camping en su vecindario.



La película, que ha sido aplaudida por la crítica por su sutil y profundo retrato de la naturaleza humana, fue concebida de una forma muy especial: “Arrancó cuando Eiko Ishibashi (compositora de “Drive My Car”) me pidió que creara algunas imágenes para su espectáculo en directo”, explica el cineasta. “Era una forma muy libre de hacer cine, que me revitalizó mucho. Después del rodaje, sentí que había captado la interacción de los seres humanos con la naturaleza". De ahí nació "El mal no existe", la nueva película narrativa del cineasta japonés con una banda sonora firmada por la compositora.

Hamaguchi, conocido por su habilidad para explorar las complejidades de las relaciones humanas, regresa con una historia que aborda los efectos del progreso en la vida rural y cuya trama puede resonar con la situación actual de España, donde la crisis del turismo de masas colma las portadas de los periódicos. Asimismo, la película plantea preguntas sobre la sostenibilidad, la identidad cultural, y el impacto a largo plazo en las comunidades locales.

“El mal no existe” tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, donde fue galardonada con el León de Plata del Gran Premio del Jurado, y posteriormente fue seleccionada en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián. Tras su estreno en cines, de la mano de Caramel Films, el pasado mes de mayo, la película llega a Filmin el 30 de agosto.