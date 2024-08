El impacto de los teléfonos móviles en las negociaciones de divorcio

La preocupación por el acceso de los menores a dispositivos móviles está comenzando a reflejarse significativamente en los convenios reguladores. Abogados especializados informan que cada vez más parejas incluyen cláusulas específicas sobre la edad a la que sus hijos pueden recibir su primer teléfono móvil, marcando un cambio notable en las prioridades parentales post-separación. Se señala que las parejas están más alertas al impacto del primer móvil y solicitan que se establezca claramente en el acuerdo.

La evolución de las cláusulas parentales en los convenios

Históricamente, los convenios de divorcio ya abordaban cuestiones tecnológicas, típicamente alrededor del uso de las redes sociales y el internet por parte de los menores. Los acuerdos a menudo incluían estipulaciones sobre cuándo los niños podían crear cuentas en redes sociales y si los padres tendrían acceso a sus contraseñas. Ahora, se tiende a priorizar que los hijos no reciban un smartphone al menos hasta comenzar la educación secundaria obligatoria (ESO), extendiendo en muchos casos esta restricción hasta edades más avanzadas.

Las modificaciones recientes en los convenios también sugieren un incremento en el uso de herramientas de control parental y en las autorizaciones para publicar en redes sociales. Estas prácticas, que antes eran menos comunes, han ganado popularidad como una medida para proteger la privacidad y la intimidad de los menores, aunque también ha generado debates sobre los límites de estos controles.

Discrepancias entre padres y la decisión final del juez

En casos donde los padres no logran un acuerdo sobre estas cláusulas tecnológicas, la decisión puede acabar en manos de un juez. La importancia de alcanzar un consenso es crucial, recordando la importancia de que los adultos den el ejemplo en el uso moderado de dispositivos.

El tema del primer móvil no solo está transformando las negociaciones de divorcio, sino que también está alentando un debate más amplio sobre cuándo deberían los niños tener acceso a dispositivos móviles. Una encuesta muestra una división: muchos padres de niños en primaria ven los 16 años como la edad adecuada, mientras que aquellos con hijos en secundaria suelen comprarles móviles mucho antes. Este contraste subraya la necesidad de un pacto social más amplio para alinear las expectativas y prácticas en torno a la tecnología y la crianza.