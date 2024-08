​Venezuela sigue en vilo

El último domingo de julio sucedió lo que estaba previsto. La oposición venezolana ganó las elecciones y el oficialismo se adjudicó una victoria indebida. La organización ciudadana funcionó bien, y la oposición recogió las actas electorales y fiscalizó los recuentos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro por el 51% de los votos sin mostrar las actas ni los recuentos. La UE, Estados Unidos y varios mandatarios latinoamericanos han pedido a Maduro que muestre los datos, pero la dictadura se resiste.



Lo sucedido fue lo anunciado. Durante meses, Maduro y los suyos han perseguido a la oposición para evitar que las elecciones fueran libres. Y, en todo este tiempo, la oposición se ha comportado de manera ejemplar. Lo viene haciendo del mismo modo desde la noche del 28 de julio. Las cámaras del mundo enfocan a los venezolanos, pero a Maduro no le importa.

Ha sacado al Ejército y a los paramilitares a la calle y no le duelen prendas porque está dispuesto a extender la violencia y cobrarse tantas vidas como sea preciso. Mientras tanto, los amigos de Maduro se felicitan. Los intereses económicos de China y Rusia han hecho de Maduro un socio preferente. Lo de Lula, a la espera de que rompa su silencio, no es de fácil explicación y, mucho menos, lo es lo de Zapatero o lo del Gobierno de Sánchez. Mientras tanto, los venezolanos resisten, la oposición se mantiene unida y el mundo libre sabe que solo la resistencia del pueblo venezolano puede operar un milagro.