Actividades perfectas para realizar durante las vacaciones

El verano es el momento perfecto para vivir nuevas aventuras y disfrutar de experiencias inolvidables que no siempre son posibles durante el resto del año. Descubrir todas las actividades que harán que estas vacaciones se conviertan en inolvidables.

¿Playa o montaña? ¿Ciudad o campo? La cuenta atrás para sentir la arena bajo los pies, descubrir ciudades encantadoras o disfrutar de la naturaleza al aire libre ha terminado. Las tan esperadas semanas de descanso, en las que desconectar de la rutina diaria disfrutando de largos días y emocionantes noches, están aquí.

Para hacer que estos días sean todavía más inolvidables, Smartbox, líder en cajas de experiencias, presenta una completa gama de actividades y experiencias perfectas para disfrutar durante las vacaciones. Actividades al aire libre para realizar durante unos días de relajación en la costa, experiencias que complementan las escapadas en la montaña o ideas para disfrutar el fin de semana cerca de la ciudad.

Actividades acuáticas El verano en la costa es sinónimo de relax y diversión bajo el sol. Para aquellos que buscan algo más que descansar en la playa, Smartbox presenta una amplia gama de deportes y actividades acuáticas diseñadas para ofrecer experiencias inolvidables.

¡Diversión en el agua! Ya sea disfrutando del mar en superficie o explorando los fondos marinos, esta caja ofrece una selección exclusiva de deportes acuáticos como buceo, vela, descenso de barrancos, surf, kitesurf, paddle surf, waterbike... Una oportunidad de disfrutar del agua en algunas de las mejores playas y parajes interiores del país.

Buceo con Tiburones. Solo apta para los más atrevidos, esta experiencia extrema de buceo con tiburones en el Palma Aquarium de Mallorca, el acuario de tiburones más profundo de Europa, ofrece la oportunidad de nadar entre estas imponentes criaturas de diferentes especies y cientos de otros peces.

Travesías en el agua. Una variada selección de excursiones marítimas por diferentes puntos de la geografía española. Rutas para vivir una aventura en el mar a bordo de un catamarán, paseos en velero al atardecer con paradas en calas paradisíacas y con opción de aperitivo, comida o barbacoa.

Deportes acuáticos: ¡pura adrenalina y diversión! Esta caja es perfecta para los que no tienen claro que aventura quieren vivir, ya que reúne una gran variedad de actividades con las que experimentar la adrenalina, subidos a una tabla de surf, montando en un catamarán o remando en un kayak. Una selección de deportes acuáticos diseñada para todos los públicos, que invitan a vivir y a recordar una sensación única de disfrute y libertad al mismo tiempo.

Actividades en familia Desde tranquilas rutas a caballo por paisajes pintorescos hasta desafiantes circuitos de aventura al aire libre, estas experiencias ofrecen momentos de calidad para todas las edades y crean recuerdos memorables que perdurarán en la memoria de los más pequeños.

Rutas a Caballo. Una oportunidad para adentrarse en la naturaleza y disfrutar de emocionantes paseos a caballo por diversos lugares de España. Rutas guiadas por expertos que ayudan a cuidar la salud física y bienestar emocional.

Circuitos de Aventura. Desafiantes circuitos al aire libre para disfrutar compitiendo en familia y poniendo a prueba las capacidades de cada uno. Los juegos adaptados para niños en el parque Aventura Amazonia en Madrid y el emocionante Big Jump de Jumpland Aventura en la Costa Brava incluyen tirolinas y puentes colgantes que aseguran momentos divertidos y memorables en plena naturaleza.

Aventura en familia. Una gran variedad de actividades de aventura para 4 personas en diferentes localizaciones de España: paintball, escape rooms, yincanas y mucho más. Una oportunidad única para crear recuerdos inolvidables y disfrutar juntos al máximo.

Actividades originales Una variedad de emocionantes actividades diseñadas para disfrutar en pareja, familia o amigos. La oportunidad perfecta para iniciarse en nuevos deportes o descubrir aventuras apasionantes en compañía de los queridos.

Tiro con arco. Disfrutar de una divertida jornada entre naturaleza poniendo a prueba la puntería y compitiendo intentando sacar la mayor puntuación, una oportunidad para descubrir este deporte tan desafiante.

Escalada y vía ferrata. El plan ideal para los adictos a las aventuras que no tienen miedo a las alturas. Una descarga de adrenalina para los deportistas más atrevidos que quieren vivir una jornada diferente.

Acción en el aire. Pilotar una avioneta, pasear en globo o volar en parapente son algunas de las experiencias que contiene esta caja llena de aventura y acción. Los amantes de las emociones fuertes tendrán la oportunidad de disfrutar de los deportes más extremos de la mano de profesionales en un ambiente seguro.

Es el momento de aprovechar los días de descanso, el clima cálido y la compañía de la familia y amigos para vivir emocionantes aventuras y experiencias que harán de este verano algo aún más inolvidable.