Los cursos online y mentorías especializadas de Silvia Romero ayudan a ejercer de una mejor manera la maternidad viajera

Viajar es uno de los mayores placeres que existen en el mundo, donde cada destino se convierte en una nueva experiencia de vida. Este placer es posible disfrutarlo a cualquier edad sin distinción de género ni clase social. El caso de Silvia Romero es un ejemplo claro de que se puede viajar con hijos sin dificultades, haciendo que la experiencia sea aún más emocionante.

Silvia Romero es una madre viajera que ha viajado a un total de 65 países en apenas 5 años junto a su hija Estrella. Anteriormente, trabajó como guía de viajes por 10 años en destinos como Namibia, Botswana, Zimbabue, Costa Rica, Cuba, irán, etc. y visitó más de cien países viajando sola.

Sus experiencias como viajera le permite ofrecer consejos y formación profesional a través de cursos online y mentorías especializadas. La siguiente es una entrevista realizada a esta madre viajera.

¿Es posible mantener el estilo de vida viajero al convertirse en mamá?

Por supuesto y muy beneficioso para ambos.

¿Qué se debe tener en cuenta al viajar con niños o niñas?

Que ya no hay ratos muertos para sentarse a mirar el paisaje durante horas, mirar por la ventana desde el bus o leer un libro, el niño necesita entretenimiento constante y las actividades pasivas son una tortura para él.

Para sobrevivir en los transportes sin sacar una pantalla y antes de que aprende a leer, he creado el curso "jugar sin juguetes".

¿Qué beneficios ofrecen los viajes para las madres y sus hijos?

Infinitos, mejor desarrollo cognitivo y motor, está demostrado que el aprendizaje a través de experiencias es mucho más efectivo que a través de explicaciones o lecturas, viajar es una escuela imbatible donde aprender geografía, historia, idiomas, arte, biología, y cualquier tema. El niño lo recordará para siempre.

Y al padre/madre le aporta tiempo de calidad con su hijo, también imborrable.

¿Por qué es tan importante que los niños viajen y conozcan nuevas culturas?

Todos nacemos con una enorme curiosidad y un gen explorador, viajando lo alimentamos, los niños son potencialmente más sociables, cultos e inteligentes. La mente se ve tremendamente estimulada.

También son más empáticos, comprenden la diversidad del mundo, más creativos y mejores personas.

¿Qué pueden aportar los cursos online y mentorías de Silvia Romero?

Viajar con niños es un reto tremendo especialmente al principio y si has viajado antes sin ellos, por eso tener lass herramientas adecuadas con le curso "viajar sin juguetes" te puede hacer el viaje muchísimo más llevadero y evitar muchas discusiones.

El curso "la maleta perfecta" está pensado para ser más minimalista y no agobiarse llevando tantas cosas innecesarias. Y el "experto en vuelos" para ahorrar.

Si se necesita saber algo que no se encuentre en los cursos, se puede acceder a mentorías personalizadas.

¿Una madre viajera puede disfrutar de los destinos, ser mamá y obtener buena rentabilidad?

Por supuesto, como emprendedora abrí tres negocios mientras mi bebé tenía menos de un año, uno de ellos multiplicó los beneficios por 10 en tres años y los otros dos también siguen creciendo más despacio pero aportando un salario. Reconozco que generar ingresos y criar es un reto que requiere mucho esfuerzo, pero al que toda mujer debería poder acceder.

La maternidad viajera se ha convertido en una filosofía de vida para muchas mujeres que desean sentirse libres y empoderadas. Una madre viajera como Silvia Romero pone las herramientas necesarias a tu servicio para ayudar a superar los desafíos que implica ser mamá, sin perder el espacio personal y los viajes que se aman hacer. Las dos cosas son posibles gracias a los cursos online y mentorías especializadas de Silvia Romero.