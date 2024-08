Lo que no cuentan sobre el ordenador del Kit Digital

El Kit Digital lleva un tiempo en las vidas de los autónomos y pymes del país, con cientos de influencers contando lo que alguien les ha pedido que digan, sin haber leído mucho cómo funciona. Por eso hoy se va a dar respuesta a las preguntas más habituales que hay en el aire.

¿Cualquier autónomo o empresa puede pedir el ordenador gratis?

No, hay que tener en cuenta que la media en los últimos 12 meses sea menor de 3 trabajadores a jornada completa. Si está en el límite, se recomienda pedir a la gestoría el informe de plantilla media de los últimos 12 meses. Ah!, y si tiene más de 3 trabajadores, la ayuda sube a 6.000 € ¡Merece la pena pedirlo!

¿El ordenador es realmente gratis?

Depende del Agente Digitalizador, pueden cobrar entre un 0% y un 15% valor del portátil una vez pasa el año de servicio. El ordenador gratis de ordenadorkit.digital es uno de los pocos que no cobran nada, una vez finaliza el servicio, el ordenador es propiedad de la empresa o autónomo.

¿Hay que pagar el IVA?

Sí, en concreto 210 €, pero esto no es un gasto, es un dinero que se adelanta y a final de trimestre se puede deducir (salvo en casos contados como educación, sanidad, loterías…). El IVA que se cobra a los clientes se compensa con el IVA que se paga a proveedores. En definitiva: no hay que pagarlo, hay que adelantarlo.

¿Realmente dan 1.000 € para comprar un ordenador?

No, hay un catálogo de ordenadores que cumplen con los requisitos del Kit Digital, pero el ordenador lo compra y lo entrega el Agente Digitalizador. Además, la solución incluye programas de seguridad y soporte técnico que van incluidos en los 1.000 €.

¿Se puede pedir solo el ordenador?

No, primero se tienen que utilizar los 2.000 € del Kit Digital en alguna de las soluciones del catálogo como página web, gestión de redes sociales, un CRM o un programa de factura electrónica. Al igual que en la ayuda del ordenador, solo se adelanta el IVA de esta factura.

¿Es fácil solicitar el Kit Digital?

Es fácil, pero hay que dedicarle tiempo, lo ideal es contactar con un Agente Digitalizador que tenga el servicio de tramitar la ayuda, muchos de ellos lo hacen sin coste y el tiempo se reduce a los 2 minutos que se tardan en la firma de la autorización.