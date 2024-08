Talleres Murillo explica cómo el calor afecta a las baterías de coche y ofrece consejos para prevenir fallos

En verano, las altas temperaturas en buena parte de la provincia de Huesca pueden comprometer seriamente la vida útil y el rendimiento de las baterías de coche. Por eso, Talleres Murillo ofrece consejos expertos para mantenerlas en estado óptimo El verano es una estación que no solo pone a prueba nuestra tolerancia al calor, sino también la de los vehículos, especialmente las baterías de coche. Desde Talleres Murillo, con más de 30 años de experiencia en el mantenimiento y reparación de vehículos en la ciudad de Monzón (Huesca), destacan cómo el aumento de las temperaturas en esta ciudad puede afectar negativamente a las baterías de coche y proporcionan recomendaciones clave para prevenir fallos.

EL IMPACTO DEL CALOR EN LAS BATERÍAS DE COCHE

Las baterías de coche son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, que pueden acelerar la química interna y provocar una mayor evaporación de los líquidos internos. Este fenómeno no solo reduce la capacidad de la batería para mantener la carga, sino que también acorta su vida útil. De hecho, mientras que las bajas temperaturas pueden hacer que el motor sea más difícil de arrancar, el calor es el principal factor que reduce la vida de las baterías de coche.

La combinación de calor y una carga constante de trabajo puede llevar a la sulfatación, un proceso donde los cristales de sulfato se forman sobre las placas de la batería, disminuyendo la capacidad de la batería para arrancar el vehículo. Este fenómeno es más importante durante el verano, cuando las temperaturas en Monzón pueden alcanzar niveles extremos.

CONSEJOS PARA PREVENIR FALLOS EN LAS BATERÍAS

En Talleres Murillo, están comprometidos con la prolongación de la vida útil de las baterías de coche de sus clientes y su operación óptima durante los meses de verano. Es por ello que aconsejan:

1. Mantenimiento regular: Es crucial realizar chequeos periódicos de la batería para asegurar que está libre de corrosión y que los terminales están limpios y bien ajustados. Esto asegurará la máxima eficiencia en la transferencia de energía.

2. Evitar la exposición directa al sol: Siempre que sea posible, el usuario debe aparcar el vehículo en un lugar sombreado o en un garaje para minimizar la exposición directa al calor.

3. Comprobar el sistema de carga: Los usuarios deben asegurarse de que el sistema de carga del vehículo está funcionando correctamente. Un alternador defectuoso puede sobrecargar la batería, aumentando el riesgo de fallo.

4. Reemplazar la batería a tiempo: No hay que esperar a que la batería falle completamente. En esta línea, si la batería ya tiene más de tres años, es aconsejable hacerla revisar regularmente y considerar su sustitución preventiva.

El incremento de las temperaturas en verano en la ciudad de Monzón, y alrededores, sin duda puede afectar negativamente a las baterías de coche, por lo que Talleres Murillo, gracias a su experiencia y compromiso con la excelencia, se convierte en el aliado perfecto a la hora de para prevenir posibles fallos relacionados.