El aumento del paro entre programadores en EE.UU. marca un cambio de tendencia global

El mercado laboral de los programadores, que fue sinónimo de seguridad y altos salarios, está pasando por un punto de inflexión que pocos habían previsto. Según Javier Cuervo, fundador de Proportione, empresa especializada en IA y desarrollo sin código, durante años se ha sostenido la idea de que los programadores eran inmunes al desempleo, y que sus salarios seguirían subiendo siempre. Sin embargo, en Estados Unidos, la demanda de programadores está cayendo, y esto se nota ya en España y Portugal Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., se proyecta una caída del 11% en el empleo de programadores entre 2022 y 2032, lo que podría traducirse en la pérdida de alrededor de 147,000 empleos. Esta disminución se debe principalmente a tres factores: la automatización, la creciente adopción de plataformas de desarrollo sin código, y el avance de la inteligencia artificial. Estas tecnologías están permitiendo que tareas que antes solo podían realizar los programadores ahora sean manejadas por personas sin conocimientos técnicos o por algoritmos de IA.

El impacto de esta tendencia se ha reflejado en despidos masivos en grandes empresas tecnológicas. Cisco, por ejemplo, anunció recientemente el despido de 4,000 empleados, e Intel ha recortado 17,500 puestos de trabajo. Estos despidos no son casos aislados. En 2024, más de 126,000 trabajadores del sector tecnológico han perdido su empleo en Estados Unidos, muchos de ellos programadores y roles relacionados, como diseñadores o informáticos de sistemas.

Además, esta reducción en la demanda de programadores ha venido acompañada de una caída en los salarios, especialmente para los programadores junior. En algunos casos, sus sueldos han disminuido hasta en un 50%. Estos datos, obtenidos de Layoffs.fyi, muestran cómo un mercado que antes era extremadamente competitivo ahora se enfrenta a una sobreoferta de talento.

Aunque esta situación ha comenzado en Estados Unidos, las señales de alerta ya son visibles en Europa, especialmente en España y Portugal. Vodafone, una de las grandes empresas tecnológicas en la región, ha anunciado que eliminará 1,200 empleos como parte de una reestructuración, y una parte significativa de esos despidos corresponde a roles en el sector informático.

Además, un informe de OfferZen indica que el 7.5% de los desarrolladores en Europa fueron despedidos en el último año. Aunque esta cifra es menor que la de Estados Unidos, indica que el mercado laboral europeo no está exento de este ajuste. Las empresas en España y Portugal están adoptando un enfoque más prudente al contratar, lo que está aumentando la competencia por las vacantes disponibles y presionando a la baja los salarios de los programadores.

Una de las razones clave detrás de este cambio es la adopción masiva de plataformas de desarrollo sin código. Estas herramientas permiten a personas sin formación técnica crear aplicaciones y sitios web de manera rápida y económica. Por ejemplo, Shopify, una de las principales plataformas de comercio electrónico sin código, ya ha alcanzado los 4.4 millones de tiendas en todo el mundo, mientras que Wordpress, otra plataforma utilizada para el desarrollo de sitios web, impulsa el 43% de todas las webs a nivel global. Este cambio está haciendo que muchas empresas ya no necesiten programadores para tareas que antes requerían habilidades especializadas.

Además, la inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental en esta transformación. Herramientas como ChatGPT permiten a los usuarios generar programas informáticos a partir de simples descripciones en lenguaje natural, reduciendo drásticamente el tiempo y la necesidad de intervención humana. Los desarrolladores asistidos con inteligencias artificiales pueden completar tareas hasta un 56% más rápido que aquellos que no utilizan estas herramientas. Esto no solo aumenta la productividad, sino que también está desplazando a los programadores de tareas repetitivas y menos creativas.

Este cambio no solo está afectando a las grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas empresas que, al adoptar estas tecnologías, están reduciendo su dependencia de los programadores tradicionales. Esto está reorientando el mercado hacia roles más estratégicos, donde se valoran habilidades en arquitectura de sistemas y la capacidad de integrar y optimizar soluciones basadas en inteligencia artificial.

Proportione - estrategia, tecnología y personas es una empresa especializada en inteligencia artificial y desarrollo de software sin código, ha estado ayudando a empresas a adaptarse a esta nueva realidad, implementando estrategias de transformación digital que aprovechan al máximo estas innovaciones tecnológicas. En un entorno donde la tecnología avanza a pasos agigantados.