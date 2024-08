Bnka conecta a freelancers y trabajadores remotos con el sistema financiero europeo

Bnka es la solución que facilita la bancarización para los migrantes latinos que se dedican a la programación, desarrollo web, IT y sectores tecnológicos, ofreciéndoles un IBAN europeo no cada vez más atractivo para los freelancers latinos. Bnka, fintech global fundada en el año 2023 que ofrece soluciones financieras de fácil acceso a migrantes que viven en Europa El mercado laboral europeo brinda abundantes oportunidades para los trabajadores expertos en tecnología, especialmente en sectores como la programación, el desarrollo de software y la ciberseguridad. La flexibilidad del trabajo remoto permite a estos profesionales establecerse en diversas ciudades europeas, aprovechando tanto el dinamismo del mercado digital como la calidad de vida que ofrecen estos destinos.

Bnka ha sido diseñada pensando en las necesidades específicas de los migrantes latinos que necesitan cobrar sus trabajos y acceder al sistema financiero local. Martín Moro, Head of Marketing de bnka, explica: "Al llegar a Europa, muchos freelancers se enfrentan a distintas dificultades para acceder de forma rápida a servicios financieros. Viajan en busca de nuevas oportunidades y a menudo completan sus trámites migratorios en destino. No todos arriban con pasaporte europeo o la documentación adecuada y la falta de acceso a la moneda local suele complicar significativamente su proceso de adaptación".

La empresa identifica tres etapas en la experiencia del migrante, cada una con sus propias realidades:

Pre-Migración: Aquellos que están planificando su traslado, organizando documentación, buscando alojamiento y preparándose para el cambio. Bnka ofrece la oportunidad de que, incluso antes de subir al avión, sepas exactamente qué pasos seguir para obtener un IBAN europeo gratuito al llegar a destino.

Reciente Migración: Trabajadores que han llegado recientemente y necesitan una solución rápida y eficiente para comenzar a gestionar sus ingresos y gastos. Bnka facilita el acceso inmediato a la economía local, permitiendo a estos profesionales concentrarse en su trabajo sin preocuparse por las barreras financieras.

Migración Establecida: Para aquellos que llevan varios años en Europa y buscan una herramienta que les permita mantener la conexión financiera con su país de origen. La plataforma brinda la posibilidad de realizar cambios de monedas sin comisiones a tasas favorables y acceder a servicios financieros globales. Desde su lanzamiento, bnka ha logrado una impresionante penetración en el mercado europeo, con más de 25.000 usuarios satisfechos que ya la utilizan. La fintech se ha convertido en un verdadero motor de inclusión e innovación para los profesionales, ofreciendo una solución integral para gestionar sus finanzas en el extranjero. "Bnka marca el comienzo de una nueva era de inclusión financiera para los freelancers tecnológicos latinos en Europa".

La plataforma no solo ofrece soluciones prácticas y accesibles. También se adapta a las necesidades específicas de los migrantes digitales. Con su enfoque innovador y expansivo, la fintech está redefiniendo la manera en que los trabajadores gestionan su dinero en el extranjero, facilitando su integración en el mercado laboral europeo y garantizando un acceso equitativo a servicios financieros.

