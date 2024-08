El futuro de España... se arreglaba en Roma

De mayor se aprenden muchas cosas, entre ellas, la más importante es que la definición de “político de Estado”, hoy, 2024, ya no es la adecuada.



La esencia de esa palabra o expresión es la “adecuación obligada” al proyecto que se presenta al pueblo, “adecuación obligada” a los nuevos proyectos o correcciones de los errores, según ponga sobre la mesa la dirección del Partido.

Valores, antes conventuales, como la obediencia, por voto, la pobreza del bienestar y la castidad por ignorancia, hoy van cambiando de orilla; son los hombres dedicados a la política o aquellos que forman las grandes direcciones empresariales los que se han apropiado e impuesto a su militancia la fidelidad a las órdenes, que no a los proyectos, el servicio fiel ahora es sinónimo de prosperidad económica y los valores de pureza y castidad tienen carácter de disfrute privativo en consonancia con la obediencia.

Contemplar a los llamados “Pater Patriae”, sentados, móvil en mano, vista perdida y humiliatus caput (cabeza humillada), asintiendo a los decretos no propuestos al pueblo, ni prometidos posteriormente, ni estudiados socialmente... DA LIPORI... VERGÜENZA...

Esos Padres de la Patria, honorables socialmente, en la antigua Roma eran castigados, ellos y sus familias, (beneficiadas del silencio productivo de sus esposos)... hoy, 2024, lo más importante es JUSTIFICAR... JUSTIFICAR... para que el olor a podrido no se extienda demasiado... LA MORAL... LA VERDAD... hoy no tiene valor...

LA INYECCIÓN LETAL, sinónimo del reconocimiento penal... EL VALOR DEL PUÑAL, como lección para futuros personajes avariciosos de poder...

Todo eso, en la antigüedad, era SIGNOS DE HONOR... VALENTÍA ANTE EL ERROR...

Hoy... LA JUSTIFICACIÓN Y LA SUCIA VENZANZA CALLEJERA, son las herramientas, todos los días televisadas.

Toda afirmación negativa del Partido Opositor, debe juzgarse objetivamente y actuar con justicia, corrigiendo o castigando...

LOS CAMINOS SE LIMPIAN CON AGUA Y ESCOBA... EL BARRO SÓLO SALPICA Y EXTIENDE EL PROBLEMA...

Quisiera terminar repitiendo, como en las escuelas de primaria hacen los niños para aprender:

“Contemplar a los llamados “Pater Patriae”, sentados, móvil en mano, vista perdida y humiliatus caput (cabeza humillada), asintiendo a los decretos no propuestos al pueblo, ni prometidos posteriormente, ni estudiados socialmente... DA LIPORI... DA VERGÜENZA...”