Se trata de un excelente trabajo de Leo Harlem, un actor y monologuista que ha llegado a la cima de su carrera bastante talludito. Sin llegar a la fama que alcanzó en su día “Chiquito de la Calzá”, Leo Harlem se ha hecho un gran hueco en la nómina de los humoristas españoles.

Protagoniza unos espacios del tipo “monólogos” en los que aborda situaciones habituales observadas desde el punto de vista de alguien que hace años que ha abandonado la juventud. En este caso me refiero al tema “amistad y amigos”. Después de intentar desmitificar el concepto de amistad y detenerse en los falsos conceptos de la misma, el cómico acabó desmontando todas las frases hechas que circulan alrededor de las relaciones amistosas. Había mucho de verdad en sus sentencias y conceptos bastante discutibles en las mismas. Ciertamente el que tiene la suerte de contar con un amigo “tiene un tesoro”. “Los amigos los eliges” y los familiares “te viene de fábrica”. Definitivamente el tener amigos es una suerte. Creo que lo que tenemos que distinguir entre los conceptos de “amiguetes”, amiguitos-as, amigotes, amigachos, conocidos, colegas, amistades peligrosas y tóxicas, etc. Yo me quedo con los amigos de verdad. Aquellos que te ayudan a ser mejor persona, te acompañan en los momentos difíciles y te señalan tus errores. La nómina de los mismos es muy corta. Si profundizo en mi vida, es posible que no pasen de media docena. Lo malo de esta situación es que se te van marchando con el Padre y la comunicación es más difícil. De todas formas me conformo con los que he tenido y aun tengo. Definitivamente: la buena noticia de hoy se basa en lo maravilloso que es pode contar con un amigo. O ser tú el amigo referente del otro.