Sincretismo cultural, lingüístico y religioso

Cuando por primera vez leí en la Wiikipedia que el zoroastrismo es una de las religiones vivas más antiguas. Que parte de sus enseñanzas pasaron al judaísmo, al cristianismo y al Islam, me quedé sorprendido y quise saber más. Y cuánto más indagaba, más atónito me quedaba ante la idea de que el Nuevo Testamento estuviera plagado de influencias del zoroastrismo. Pensé que por eso hay una parte de los judíos que lo rechazan... Después de la destrucción del primer templo por Nabucodonosor, los judíos estuvieron exiliados en Babilonia unos 70 años.. Cuando Ciro conquistó Babilonia, los judíos todavía eran esclavos allí. El zoroastrismo desempeñó un papel religioso dominante en Persia a lo largo de su historia hasta la conquista islámica. El persa, Ciro el Grande, era seguidor de Zoroastro y gracias al profeta Daniel, conoció de las profecías de Isaías. De ahí el porqué de la liberación de los judíos.. La devolución de todo lo expoliado por Nabucodonosor y su ayuda a la reconstrucción del segundo templo. De ahí que Ciro el Grande fuera considerado como ungido por Dios. Según narra la Biblia, Dios se valió de Nabucodonosor para castigar a Israel. Pero forjó a Ciro el Grande para liberarles de la esclavitud. Ciro trató con consideración a sus vasallos y se los ganó como amigos. Las consecuencias de esta conducta serían que sus súbditos se unirían a él con una lealtad tal que haría de su reino una era de paz. Según todo lo escrito, es fácil pensar que por agradecimiento se produjera el sincretismo en todos los aspectos. No obstante, el agradecimiento no es razón suficiente para cambiar la verdad