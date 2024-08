La necesaria reinterpretación del NT

Si tiramos del hilo, el hecho de reconocer que el judaísmo se dejó penetrar por las ideas del zoroastrismo, tiene unas consecuencias extraordinarias: en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la literatura, en las tradiciones, en los dogmas religiosos, en la Iglesia, etc. Después de los escándalos sobre la pederastia en el clero, ¿sería esto la puntilla que acabaría con la Iglesia? Tal vez no. Y lo más importante ¿qué pasaría con la fe? El reconocimiento de la influencia del zoroastrismo iba a poner en cuestión el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento en el que la mayoría de los cabalistas no creen. Todo el mundo sabe que en la Biblia están cifrados mensajes y numerología cabalística que solo los cabalistas pueden descifrar y no por ello los cabalistas son ateos, agnósticos, incrédulos, etc. Más bien es lo contrario: con todo lo que les hemos hecho pasar a los pobres judíos y por lo que están pasando hoy día, solo se puede entender su resiliencia si tenemos en cuenta la fortaleza de su fe... Y yo quiero eso para mí y los míos... Por lo tanto, no habría que temer que la humanidad se perdiera en el nihilismo, el escepticismo, la impiedad, etc. Solo se tambalearía algún chiringuito. Pero por eso no habría por qué temer porque esos se lo han ganado los hipócritas a pulso… Humildemente, yo pediría a los cabalistas que reinterpretaran el Nuevo Testamento para nosotros, los cristianos.