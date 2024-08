La mascarilla más viral de labios vuelve a sorprender con su nuevo sabor de sandía

"Descubre la frescura veraniega en los labios con el nuevo Watermelon Lip Sleeping Mask de LANEIGE" Cuando un producto se hace viral, la curva del éxito suele presentar un pico y, después, su fama decrece un poco. Llegados a este punto, puede que siga en caída o que se estabilice. Esto es muy común, sobre todo ahora, cuando gracias a redes sociales como TikTok no paran de ponernos la miel en los labios.

Sin embargo, hay un producto que sigue siendo viral y está siempre en el top ventas de cosméticos, las Lip Sleeping Mask de la firma coreana LANEIGE. "Llevan años generando un hype sin freno y su éxito se debe a dos cuestiones concretas: son maravillosas para reparar y tratar los labios y, por otro lado, siempre están en continua evolución, sorprendiéndonos cada cierto tiempo con nuevos sabores que invitan a probar y a deleitarse con esos sugerentes aromas".

Pues bien, el verano de 2024 no iba a ser menos y así como se tiene la canción del verano, ahora también el cosmético del que todos hablarán: la nueva mascarilla de labios de LANEIGE con sabor a sandía. Esta edición limitada estará disponible solo por seis meses, convirtiéndola en un imprescindible para los amantes de la belleza que desean probar la última tendencia.

El sabor es la clave: sandía veraniega

Cuando llega el momento de aplicarte el Lip Sleeping Mask por la noche, lo que más importa es el beneficio en los labios, de eso no cabe duda, pero a veces se hace por pura gula, sobre todo cuando el sabor del aliado cosmético para unos labios sugerentes sabe a delicias puras.

"Le ha llegado el momento culmen a la sandía, la fruta por excelencia del verano que está presente en todas las casas y se encuentra en cócteles, postres y en el Lip Sleeping Mask de LANEIGE. Su sabor es irresistible y te transportará a la infancia más tierna, ya que recordarás las visitas al quiosco de golosinas a comprar esos chicles con forma de bola verde que eran tan deliciosos".

El secreto está en la fórmula

"Pero ¿de qué sirve un tratamiento labial delicioso si no te aporta ningún beneficio? Puedes estar tranquila, porque esto no pasa con esta joya de LANEIGE. En su listado de ingredientes destacan grandes activos como la vitamina C, perfecta para proteger de los radicales libres y mejorar la textura de los labios al promover la síntesis de colágeno y elastina. El aporte de antioxidantes no queda ahí, ya que también incluye un complejo a partir de frutos rojos que llenará los labios de energía, concretamente de arándanos, frambuesas, fresas y grosellas".

La sensación de confort y de reparación de los niveles de hidratación se consigue con ingredientes como el aceite de coco, la manteca de karité, el extracto de quinoa o la glicerina. El componente renovador y energizante concluye con otros ingredientes, como el extracto de café, que mejora la microcirculación de la zona.