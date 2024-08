Halle Berry revela los desafíos y secretos detrás de "The Union"

Foto de Michael Buckner



Después del éxito de No mires arriba, la película de Netflix sobre un meteorito que está a punto de colisionar contra la Tierra y el estreno de Moonfall, la superproduccion de Rolan Emmerich la gran artista regresa con el género que tan bien se le da, como es el de la acción, esta vez dentro del mundo del espionaje.



En esta entrevista, Halle Berry, la icónica actriz ganadora del Oscar, nos sumerge en el mundo de su nueva película, "The Union", donde comparte pantalla con el carismático Mark Wahlberg. Berry, conocida por su capacidad para reinventarse en cada papel, habla sobre cómo este thriller de acción no es solo una película más en su carrera, sino un proyecto que la ha desafiado tanto física como emocionalmente.

"Desde el primer día, sabía que 'The Union' sería diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. La intensidad de la historia y la química explosiva con Mark realmente llevaron la película a otro nivel".

Berry también habla sobre la profunda preparación que requirió su papel. "Tuve que sumergirme en un entrenamiento riguroso, no solo para las escenas de acción, sino para captar la complejidad emocional de mi personaje. Es una historia de traiciones, lealtades rotas y, sobre todo, de supervivencia".

Al preguntarle sobre su experiencia trabajando con Wahlberg, Halle no escatima en elogios: "Mark es un compañero increíble en el set. Su energía es contagiosa, y su dedicación al personaje es inspiradora. Creo que eso se refleja en la pantalla; nuestra química es palpable y le da una profundidad inesperada a la relación entre nuestros personajes".

La actriz revela sobre esta nueva película que "Desde que leí el guion, supe que 'The Union' sería un proyecto que me empujaría fuera de mi zona de confort. La historia es cruda, real, y exige un nivel de entrega total. No es solo acción; es una trama llena de giros y tensiones que te mantiene alerta en todo momento".

Además, Berry habla sobre el entrenamiento riguroso que ambos actores realizaron para dar vida a sus personajes. "Las escenas de acción son intensas y, aunque demandaban mucho físicamente, era importante que se sintieran reales, que cada golpe y cada disparo tuvieran peso. Nos entrenamos con los mejores para asegurarnos de que todo fuera auténtico y emocionante".

Cuando se le pregunta qué es lo que más emociona de esta película, Berry sonríe con confianza: "Es una montaña rusa que no da respiro. Si crees que sabes lo que va a pasar, te sorprenderás. 'The Union' no es solo entretenimiento; es una experiencia que dejará huella".

Con Halle Berry y Mark Wahlberg liderando el elenco, "The Union" promete ser un evento cinematográfico que sacudirá al público. ¿Estás listo para la acción? Berry y Wahlberg están listos para llevarte al límite.