​Informe de tendencias Pharmalive de Alliance Healthcare en las farmacias españolas

El Instituto #SaludsinBulos advierte que los refrescos anunciados en prensa durante estas fechas veraniegas para combatir los efectos de la resaca no son efectivos. No ofrecen resultados de estudios de eficacia ni seguridad y, además, según corroboran los trabajos científicos que han sido llevados a cabo hasta el momento, en realidad no hay ningún tratamiento efectivo conocido contra la resaca.