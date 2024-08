No habrá segunda venida, porque no hubo una primera. Y esto es así porque Jesús no era el Mesías. O lo que es lo mismo: Jesús era tan hijo de Dios como lo soy yo, como lo eres tú, como lo somos todos. Entonces, ¿ quién vendrá para salvarnos? ¿Quién será el que nos saque las castañas del fuego? Nadie. O lo que es lo mismo: todos. ¿Y esto como puede ser? Como dice Mario Javier Sabán:”Lo que vendrá a salvarnos es el mesianismo”. El mesianismo es el despertar de la conciencia. Y a ese estado se llega a través del misticismo.. El misticismo es el estado de la persona que vive en la contemplación de Dios o dedicada a las cosas espirituales:. Esto quiere decir sin intermediarios que pretendan servir de aduana para llegar a Dios. Sino que es tener una relación directa con Él. En ocasiones, las religiones han sido una herramienta útil para abrirnos la conciencia. Pero en otras, han sido un obstáculo ya que para conseguir el cielo había que pasar por ese filtro y no. No es necesario. Nadie vendrá a salvarnos porque no hará falta. Seremos nosotros mismos cuando despertemos del sueño en el que estamos sumidos. Será la verdad quién nos hará libres. Será el despertar de la conciencia quién nos llevará de su mano hacia el mesianismo.