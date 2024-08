Crucero de solteros ‘Fun and Beach’ navegará el Mediterráneo en septiembre

Singles de todas las edades podrán disfrutar durante una semana de destinos de sol, playa y culturales en el lujoso barco Costa Smeralda.

Solteros y solteras de toda España tienen la oportunidad en septiembre de vivir una gran experiencia en el mar Mediterráneo gracias al crucero para singles ‘Fun and Beach’, organizado por Solteros Viajeros, agencia de viajes especializada en viajes para solteros y solteras.

Durante 8 días, este crucero para solteros y solteras de todas las edades recorrerá varias ciudades en el lujoso barco Costa Smeralda, de la naviera Costa Cruceros. Con salida en Barcelona, este viaje contará con una bonita ruta con paradas en Cagliari, Nápoles, Roma (Civitavecchia), Génova y Marsella, para volver a regresar a Barcelona.

En uno de estos cruceros para solteros y solteras, los viajeros podrán conocer la cultura de varios destinos gracias a sus excursiones, disfrutar de una inolvidable experiencia en un moderno y gran barco con numerosas instalaciones y conocer a otras personas con las que compartirán unos días de playa, sol y diversión.

Los viajeros estarán en todo momento acompañados por un guía que no permitirá que exista el aburrimiento. Planteará cada día actividades y planes para que todos se lo pasen en grande en sus vacaciones.

En el crucero ‘Fun and Beach’, solteros y solteras podrán disfrutar de varias fiestas temáticas y de cenas grupales donde podrán conocer a gente nueva. Es un tipo de viaje con mucha demanda y en el que siempre se agotan las plazas. Con diferentes precios según el alojamiento elegido, nadie quiere perderse esta oportunidad de entretenimiento.

El objetivo de estos cruceros para singles es vivir una experiencia inolvidable de la cual los viajeros guardarán un excelente recuerdo y no dudarán a la hora de poder repetir.

Cruceros para solteros y solteras, una original manera de viajar El crucero ‘Fun and Beach’ forma parte de una amplia oferta de cruceros para solteros y solteras que ofrece la agencia Solteros Viajeros. Cruceros marítimos y fluviales, only adults, temáticos, como el ya famoso Crucero del Baile, son algunas de las opciones para que los singles puedan disfrutar de viajes exclusivos y originales.

El Mediterráneo, las islas griegas, los fiordos noruegos, el río Rhin o el Caribe se han convertido en algunos de los destinos en los que solteros y solteras dispondrán de una divertida forma de conocer gente nueva mientras disfrutan de bellos paisajes y nuevas culturas.

Con los cruceros para solteros y solteras, los singles podrán viajar de una manera diferente, especialmente pensada para ellos, y donde podrán hacer nuevos amigos y llevarse un recuerdo para siempre.