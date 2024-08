Pese al ruido, no hay capitulación en bolsa

En la semana que finalizó el 9 de agosto de 2024, los mercados financieros globales demostraron una resiliencia sorprendente a pesar de la reciente volatilidad y los vaivenes económicos. Contrario a lo que muchos habrían esperado, no se registraron salidas masivas de capital en renta variable. De hecho, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) y los fondos mutuos centrados en acciones lograron captar casi 10.000 millones de USD en entradas netas. Este flujo positivo superó incluso el de la semana anterior, lo que destaca la confianza persistente en la renta variable a pesar de los temores de una posible recesión.

Sin embargo, toca advertir del riesgo de que esta situación de incertidumbre y volatilidad es posible que aún no haya terminado. Los patrones históricos muestran que las salidas de capital catalizadas por este tipo de “shocks del mercado” a menudo se manifiestan con un retraso, y si bien esta semana no se observó tal comportamiento, el riesgo de futuras salidas persiste. El sentimiento del mercado sigue siendo mixto, con inversores describiéndose como "estresados" pero manteniendo un consenso de que es probable un aterrizaje suave de la economía, con más del 75% de probabilidad de que las acciones superen a los bonos en el futuro cercano. Sin embargo y para concluir, en este entorno complejo los inversores deberán permanecer atentos a las señales del mercado y a los cambios en las condiciones económicas para tomar decisiones informadas. Analizar el perfil de riesgo de cada inversor, el porcentaje dedicado a cada activo y los niveles de salida clave, será fundamental para esta segunda parte del año.

IBEX-35 Desde un punto de vista técnico, el Ibex alcanzó el objetivo bajista que marcamos en los 10240 puntos. Desde esa zona, primer robote que recupera los 10500 y deja esa zona como la que no debería perderse para poder pensar en los 10800 puntos. Esa es ahora la referencia a superar para recuperar interés y fortaleza. En cualquier caso, perder los mínimos observados esta semana pasada abrirían el camino a una corrección mayor. Si los 10800 se superan, siguiente nivel de control en los 11000 puntos. Este contenido tiene fines informativos y educativos únicamente y no debe considerarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación de inversión. El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros. Los CFDs son productos apalancados y conllevan un alto riesgo para su capital