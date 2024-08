Un desfile en la Puerta de Alcalá abrirá la Semana de la Moda de Madrid

La edición más castiza de la Semana de la Moda de Madrid arrancará el próximo sábado 7 de septiembre, con la llegada de una nueva edición de Madrid es Moda (MeM). Iniciativa que, una edición más, se encargará de abrir sus celebraciones, en esta ocasión de la mano de un ya más que esperado desfile colaborativo inaugural que tendrá lugar bajo el amparo de la icónica Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más fotografiados de la capital de España.

A medida que vamos acercándonos ya hacia este próximo mes de septiembre, empiezan por terminar de concretarse ya algunos de los principales detalles, cuando no todos, de esta próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid. Pasarela que volverá a llegar apoyada por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la iniciativa Madrid Capital de Moda del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, con de un lado el programa oficial de Madrid es Moda, estrategia puesta en marcha por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) con el propósito de poner en valor la moda de autor nacional; y del otro, con el calendario de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), organizada por Ifema Madrid, y bajo cuyo paraguas volverán a desfilar los principales nombres y las más destacadas jóvenes promesas de la moda española.

Sobre este, nuevamente, carácter dual sobre el que se asienta la Semana de la Moda de Madrid, sus próximas celebraciones de septiembre terminarán por prolongarse desde el 7 al 16 de septiembre, con Madrid es Moda protagonizando el calendario desde el sábado 7 al miércoles 11, y MBFWM haciendo lo propio, desde el jueves 12 al lunes 16 de septiembre. Unas jornadas para las cuales desde la misma organización de Madrid es Moda, como pasarela encargada de no solo dar abrigo a sus propias iniciativas, sino de abrir la Semana de la Moda de Madrid, se han adelantado ya a compartir su programa oficial, que como bien destacábamos al principio de estas líneas, arrancará con un ya más que esperado desfile colaborativo, que tendrá lugar a los pies de la celebrada, y recientemente restaurada, Puerta de Alcalá de Madrid. Una elección que viene a seguir, al tiempo que a elevar, con la serie de últimas localizaciones estratégicas a las que desde MeM han venido recurriendo para la hora de dar el pistoletazo de salida a cada una de sus más recientes ediciones, y entre las que se han encontrado desde el Museo Arqueológico Nacional al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, en lo que al tiempo es reflejo y muestra del renovado compromiso que, de mano de esta nueva edición, desde MeM van a querer ofrecer sobre su defensa de la moda de autor española y sobre el papel de la ciudad de Madrid como “polo” tractor e influyente para la creación de la moda nacional. Cuestiones ambas que, a lo largo de esta próxima edición, se van a tratar de destacar a partir de un amplio programa oficial de eventos, exposiciones, charlas y presentaciones, que, una vez más, tendrán lugar por distintos rincones de la ciudad, incluyendo algunos de los espacios más significativos y representativos de la Villa y Corte, aunque no siempre accesibles para el gran público.

Modelo con diseño de The Extreme Collection, firma de moda de autor participante en la edición de septiembre de 2024 de Madrid es Moda. Credits: Javier Pérez-Plá, por cortesía de Madrid es Moda.

Desde “una cita sin precedentes organizada gracias al Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Capital de Moda”, apuntan desde la organización a través de una nota, “Madrid es Moda comenzará una vez más con un evento rompedor y urbano abierto al público”, que en esta ocasión “se celebrará en uno de los lugares más icónicos de Madrid: la Puerta de Alcalá”. “En ese escenario mágico”, entran a detallar, “el sábado 7 de septiembre a las 19:30 horas, durante el atardecer, cincuenta modelos mostrarán las propuestas de más de 30 diseñadores”, desde “un desfile espectacular con guiños al folclore y a la artesanía madrileña, al Madrid de los cuadros de Goya”, que volverá a erigirse a su vez en defensa del “slow fashion”. Concepto que, en el marco de esta edición, la “más castiza de Madrid es Moda”, defienden, “muta” para adquirir un acento más español tornándose en “eslowfashion”, en una referencia que mantiene por propósito volver a tratar de destacar cómo la moda de autor nacional de hoy, al igual que la de ayer, es garante de una cualidad y calidad artesanal que ha sabido imprimir un sello indeleble sobre el conjunto de toda la historia, global, de la moda.

“Este será el punto de partida que guiará todos los eventos de la edición más castiza de Madrid es Moda”, reiteran desde la organización de la plataforma, sobre unas celebraciones que volverán a girar en torno a la puesta en valor de una “moda atemporal de tiradas cortas, confeccionada con materias primas de calidad, desarrollada de forma artesanal en talleres familiares”, y una moda “sostenible”, y que no deja de ser “una forma de expresión de nuestra cultura que respira al ritmo del país”. Una moda reunida bajo el concepto de ese “eslowfashion”, con el que desde MeM quieren emitir una “invitación a mirar hacia atrás para entender la moda de autor española” de hoy y “redescubrir aquello que la hace única y diferente”, como defensora y promotora de un “‘savoir faire’ que ya conquistó las cortes europeas con el negro de Felipe II, cautivó al mundo entero en los años 20 con el vestido Delphos de Fortuny, reunió en el ‘atelier’ de Balenciaga a las mujeres más poderosas y elegantes del planeta, o inundó las pasarelas de París con destellos metálicos gracias a Paco Rabanne”. Ejemplos todos ellos de una genialidad española para la hora de abordar la práctica de la costura y el diseños de “una moda que hoy sigue existiendo”, como suma de “tradición y modernidad”.

Desfiles, presentaciones y pop-ups, desde el 7 al 11 de septiembre

Más allá del desfile inaugural, no cabe duda alguna de que Madrid es Moda está sabiendo ganar a cada edición más y más peso dentro de las celebraciones de la Semana de la Moda de Madrid, como en esta próxima edición de septiembre va a volver a terminar de ponerse de manifiesto, desde un programa oficial que suma nuevos participantes y firmas y diseñadores colaboradores. Figuras que se van a encargar de poner nombre y apellido a cada una de las acciones de su calendario de eventos, y que va a ser posible gracias a una igualmente amplia familia de patrocinadores y de entidades colaboradoras, de entre las que se destacan las nuevas incorporaciones de Porsche como patrocinador, junto a Allianz, Solán de Cabras, Schwarzkopf Professional y Nars; y la de la Universidad Europea como nueva entidad colaboradora. Un papel este que permitirá que un grupo de estudiantes de su Creative Campus terminen por presentar sus propuestas bajo el paraguas de esta nueva edición de MeM, acción que igualmente llevarán a cabo los alumnos del Grado de Diseño de Moda de la Universidad Nebrija, institución educativa igualmente colaboradora de MeM.

Modelo con diseño de Moisés Nieto, firma de moda de autor participante en la edición de septiembre de 2024 de Madrid es Moda. Credits: Javier Pérez-Plá, por cortesía de Madrid es Moda.

Incorporando así pues como parte igualmente destacada del calendario de eventos de esta próxima edición de MeM los desfiles de los estudiantes de la Universidad de Nebrija, programado para el lunes día 9, y el de los del Creative Campus de la Universidad Europea, para el miércoles 11, durante las cuatro jornadas que seguirán al desfile inaugural programado para el sábado día 7, no cesarán de sucederse las charlas, aperturas de pop-ups, los desfiles y presentaciones, activaciones todas ellas que llegarán protagonizadas por algunas de las figuras más representativas de la moda y de la moda de autor nacional de hoy. Nombres, tanto consagrados como emergentes, entre los que no faltarán habituales de las principales pasarelas nacionales, y de MeM, como María Lafuente, Dolores Cortés, Devota&Lomba, Duyos, García Madrid, Miguel Marinero, Oteyza, Dominico, Odette Álvarez, Daniel Chong, Roberto Verino, Maison Mesa, Malne, Leandro Cano, Teresa Helbig, Juanjo Oliva, Carlota Barrera, Juan Vidal, Pilar Dalbat o Moisés Nieto; grupo destacado al que, como novedad, se incorporan por primera vez a las celebraciones de una edición de MeM, Roberto Torretta, Tíscar Espadas, la firma Corsicana, la etiqueta Juan Avellaneda x See Iou, Coconutscankill, Nicolás Montenegro y Pedro del Hierro, marca a día de hoy integrada dentro del Grupo Tendam que participará en MeM mediante la organización de una exposición conmemorativa con motivo del 50 aniversario de su fundación por el modista madrileño Pedro del Hierro. Protagonistas todos ellos de una agenda oficial en la que igualmente va a contar con un espacio propio la nueva iniciativa “Canarias Islas de Moda”, nueva marca creada por Proexca, el programa de apoyo para la internacionalización de las empresas canarias, junto a las plataformas Tenerife Moda, Gran Canaria Moda Cálida, Lanzarote Moda y La Palma Isla Bonita, y que con su participación en MeM inundará Madrid de los colores más irresistibles de la moda canaria, desde un desfile colaborativo que contará con una experiencia gastronómica, con también los sabores más característicos de las canarias como protagonistas.

Modelo con diseño de Duyos, firma de moda de autor participante en la edición de septiembre de 2024 de Madrid es Moda. Credits: Javier Pérez-Plá, por cortesía de Madrid es Moda.

“En esta edición de Madrid es Moda, la moda y la ciudad se aliarán y sorprenderán más que nunca por sus escenarios”, subrayan desde la organización de la plataforma. Haciendo un balance general de lo que nos deparará el mes de septiembre, con la irrupción de sus celebraciones, y ya al margen del desfile inaugural, “una de las presentaciones más destacadas será la de Maison Mesa”, que tendrá lugar desde “el monumento a Alfonso XII del estanque del Parque del Retiro”, así como “la de María Lafuente en la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano”. “Dos paradas imprescindibles de la capital”, cuya presencia en estas celebraciones, de la mano de sendos desfiles, servirá para remarcar ese “carácter castizo” con el que llegará dotada esta nueva edición de MeM; acento que se terminará de dibujar con la presentación de Devota & Lomba, que “desvelará su colección en los patios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin duda uno de los tesoros de Madrid”, como también lo es ese “Palacio de Longoria, sede de la SGAE, espacio elegido por Duyos” para su presentación y fiesta del lunes 9 de septiembre. Una suma esta de espacios representativos e icónicos de la capital, de entre los que igualmente se destaca la elección de “la recién inaugurada Casa de la Arquitectura, situada en las Arquería de Nuevos Ministerios”, y desde donde, para la jornada del domingo día 8, “descubriremos las nuevas propuestas de Corsicana”.