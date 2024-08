​Rusia y Estados Unidos, anclados en la Guerra Fría

En este mundo actual, algún experto que otro en la materia, suele afirmar que la GuerraFría del pasado siglo XX no ha acabado, y que no tiene visos de ello en pleno siglo XXI. La humanidad siempre busca una excusaperfecta para mantener viva la citada GuerraFría. Una muestra de ello son las guerrasyguerrillas que se dirimen hoy día en los diferentes continentes del globo terráqueo, y en las que siempre son actores directa o indirectamente Rusia y los Estados Unidos. La “actitud bélica” de estos dos países no es buena para la convivencia, las relaciones y la diplomacia mundial. ¿Pero qué sucede? Que estos dos países, junto a China, dominan el mundo, y gracias a su poder, tienen aliados en todos los puntos geográficos, y a la vez estratégicos, a lo largo y ancho de la Tierra. Rusia (y también me refiero a la ex Unión Soviética) y los Estados Unidos, pasada la II Guerra Mundial se repartieron el mundo ideológicamente, unos con su comunismo como dictadura y que tanto daño ha hecho a la humanidad, y otros con un capitalismo exagerado, y no les importó nada ni nadie. Creo que ya va siendo hora de acabar con esa inusitada Guerra Fría, pero claro, mandan los intereses.