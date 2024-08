​Hauser, el rey del cello, ofreció un concierto histórico en el Festival Starlite Marbella

La noche del 7 de agosto de 2024 ya ha pasado a la historia del Festival Starlite Marbella como uno de los mejores conciertos vividos en sus años en la Cantera de Nagueles. El croata Hauser demostró que la música clásica y un cello pueden hacer vibrar y bailar a la gente al más puro estilo moderno. Un artista muy gestual con el público, muy comunicativo y tremendamente activo en el escenario. Lo dicho, una noche para el recuerdo.

Si hace unas semanas Ara Malikian deleitaba al público de Starlite Occident con su prodigioso violín, anoche, fue el turno de Stjepan Hauser -conocido artísticamente solo como Hauser- de hacer una demostración de genialidad con su chelo encima de las tablas del Auditorio. Convertido en toda una estrella a nivel mundial, el croata es considerado uno de los intérpretes más talentosos, reputados y versátiles de la escena actual.

La actuación de anoche estaba enmarcada dentro de la gira mundial “Rebel with a Cello”, que está llevando a Hauser por los cinco continentes del planeta. Un nombre, el de su tour, que no es casual: Hauser, un chelista de formación clásica, siempre se ha caracterizado por su fuerte personalidad y su aproximación ecléctica y abierta hacia el mundo de la música. Por ello, una vez hubo acabado su carrera formativa interpretando con su instrumento a clásicos como Brahms, Beethoven, Mozart o Tchaikovsky, enseguida se lanzó a experimentar con otros estilos y composiciones. Rebelde, rompiendo estereotipos, Hauser ha demostrado sin complejos que el chelo es mucho más que un artefacto para tocar piezas de cámara.

Así fue como ayer el artista encandiló al público del Festival boutique. Estuvo tocando algunas canciones míticas de conocidísimas bandas sonoras como “Pirates of the Caribbean” o "Game of Thrones", entre otras. Pero aquí no se acabaron sus ganas de explorar. Hauser interpretó también temas tan populares de la escena latina como "Livin' la vida loca", "Despacito", "La isla bonita", "Bamboleo" o "Volare".



Hauser disfruta del momento y hace disfrutar, dando una lección de cómo hay que enfrentarse a los convencionalismos para hacerlos caer.

Hauser, anoche, estuvo muy bien arropado. “Estoy muy feliz de actuar hoy en Starlite Occident y realmente emocionado. Me siento muy agradecido por formar parte de un cartel de grandes artistas y voy a hacer todo lo posible para que sea una noche de música inolvidable”. Los asistentes al concierto se mostraron entusiasmados no solo con el talento prodigioso que el músico refleja con el chelo, capaz de reproducir cualquier pieza del estilo que fuese con una maestría y sensibilidad innata, sino también con los músicos que le escoltaban. Un grupo formado por instrumentos de cuerda, viento y percusión, que acompañaron al chelista mundialmente conocido en todo momento, elevando las composiciones a un nivel mágico, enmarcado entre el clasicismo y la genialidad. Además, el croata reinterpretó temas tan conocidos como ‘Waka Waka’ o ‘Highway to Hell’ presumiendo de carisma entre el público.

DETALLES DEL CONCIERTO.

El recital duró 1 hora y 36 minutos.

Tres bises fue obligado a ofrecer ante la aclamación del público.

Con "Bella Ciao" y el "Aleluya" cerró el recital.

Bajó del escenario y se dio una vuelta seguido por la gente.

El selfie general con el que cerró la noche.

Enorme calidad de sus 7 músicos, donde el cubano Lázaro se mostró tremendamente activo.

* Fotos de la organización