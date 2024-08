​Súmate el sábado contra la anacrónica tauromaquia en Alfafar

En pleno año 2024 nos toca volver a realizar una protesta para pedir que se dejen de torturar y humillar animales por la satisfacción violenta de una minoría de la sociedad según todas las encuestas y en este caso, el sábado 10 de agosto a las 18:30 hay convocada desde la plataforma antitaurina de Alfafar que represento una protesta para acabar con el toro embolado, en cuerda y la cagada del manso.



Lógicamente, nuestro trabajo no tendría sentido sin los diferentes colectivos animalistas, personas particulares y partidos políticos que se unen.

Es lamentable y vergonzoso que cientos de "eventos" taurinos estén torturando animales por las calles de la Comunidad Valenciana con total impunidad y un montón de pasta de dinero público.

Desde 2019 por motivos de cercanía hacemos nuestra protesta ante el Ayuntamiento de Alfafar gobernado por el Partido popular de Juan Ramón Adsuara que ha dejado muy claro que va a seguir apoyando la violencia contra los animales, pero no va de cara para explicarse y las excusas cada vez son más rancias cómo expondré durante el artículo.

Más de lo mismo con partidos de la oposición como Vox, que van de patriotas, pero de sentimiento español, tienen poco, o el Partido Socialista, que encabeza Noelia García, que nos vende la moto de que son un partido progresista y de izquierdas.

El Partido Socialista de Alfafar durante mucho tiempo ha votado a favor de la tortura animal desde la oposición y ahora se abstiene por la fuerte presión animalista que existe en el pueblo, pero es una forma de lavarse las manos como Pilatos y no posicionarse ante la violencia contra los animales que cada vez tiene más relación con el machismo o la violencia vicaria (entre muchos otros problemas para el vecindario y el dinero público).

El actual Partido Socialista de Alfafar es lo mismo que Vox y PP y quizás tenga algo que ver que el número dos de la peña taurina de Alfafar es concejal en el Ayuntamiento por el Partido Socialista, partido que desde luego si no se posiciona ante algo tan claro, poco puede aportar al día a día de Alfafar.

Resulta curioso que el PSOE de valencia no haga más que atacar a la alcaldesa y llamarla maltratadora de animales por devolver el toro embolado cuando en la mayoría de pueblos lo autoriza el Partido Socialista o lo permite.



Juan José Baixauli fue alcalde de Alfafar hace años por el Partido Socialista y si era una persona de verdad progresista, pues esta persona acabó con la tortura que suponen los eventos taurinos cuando gobernó en el pueblo y eso demuestra que cuando hay valentía política, el mundo puede avanzar a mejor.

EL ALCALDE QUE PRETENDE TOMAR EL PELO A LA CIUDADANÍA

El alcalde no sabe qué hacer para mantener unos mal llamados eventos que en la mayoría de países son un delito y por ello, nuestra plataforma le viene muy mal hasta tal punto que no nos quería dejar hablar en los plenos y realizó difamaciones contra mi persona hasta que acudí al juzgado de primera instancia de Catarroja que corresponde por zona presentando allí una demanda de conciliación y en el siguiente pleno pudimos hablar.

Es curioso porque en ese pleno que pudimos hablar antes de entrar al Ayuntamiento vino él muy amable hacia mí e incluso me reconoció el sufrimiento de los toros embolados a las puertas del Ayuntamiento y cuando se lo dijimos ante el pleno, jamás negó haber pronunciado esas palabras.

Sin embargo, las mentiras tienen las patas muy cortas y cuando en el último pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alfafar Amalia Esquerdo como concejala del partido Compromís reiteró la abolición como mínimo ya del toro embolado, el alcalde dejó claro que seguirá apoyando a los taurinos y llegó a decir que hay estudios contradictorios de si el toro sufre o no.

Curiosa forma de querer tomarle el pelo a la gente, aunque la hemeroteca está ahí para ver las contradicciones porque siempre acudimos a la prensa y aunque sean pocos medios, lo publican y encima, cualquier persona con sentido común o una mínima empatía sabe que los animales son seres sintientes que sufren.

Rosa Más es una activista por la liberación animal y también realiza activismo en la plataforma antitaurina de Alfafar participando estos días en diferentes emisoras de radio, pero creo que ya sabe todo el mundo que cualquier persona relacionada con la biología o la veterinaria salvo que esté trincando del negocio, dejará claro lo que es evidente que sufre el animal no solamente durante el festejo, también cuando lo cargan en el camión y todo el horrible transporte entre muchas otras cosas de la oscura y perversa tauromaquia.

Lógicamente, hay estudios veterinarios más que de sobra del sufrimiento del toro, pero no creo que en pleno siglo XXI la gente no lo sepa ya.

También está bien recordar que en el último pleno antes de las elecciones por las que Juan Ramón Adsuara volvió a ser elegido alcalde de Alfafar, el mismo regaló subvenciones nominativas directas organizadores taurinos de Alfafar para que pusieran la papeleta y con la excusa de una seguridad que jamás existió, pues una persona menor de edad que participaba ilegalmente fue corneada una y otra vez por una vaca sin que el Ayuntamiento hiciera absolutamente nada (ni siquiera una mínima condena pública ante una ilegalidad que le podía haber costado la vida a un menor).

Este año la plataforma antitaurina de Alfafar va a denunciar hasta el más mínimo detalle del mal llamado evento para que al menos se siga haciendo ruido públicamente y se intente que las personas que cometen ilegalidades más frecuentes de las que creemos tengan su consecuencia.

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA E IMPUNIDAD

A pesar de querer acabar con las torturas taurinas por una cuestión ética, una vez más la plataforma aprovechamos para reiterar la insistente petición de proteger a la infancia de participar o presenciar estos eventos, tal y como pide incluso el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia.

El artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

Las niñas y niños nacen inocentes, sin maldad, pero los humanos desde su antropocentrismo se encargan de destrozar todo a su paso y los animales son los que más pagan las consecuencias.

Por si teníamos poco con la tortura animal y la vulneración de derechos de la infancia, la tauromaquia sobrevive de un regadero de subvenciones millonarias y detrás de ella hay grandes empresarios y mafiosos de todo tipo.



"Como vecina de toda la vida de Alfafar me niego completamente a que este pueblo tenga como tradición la violencia hacia los animales además de que hay mucho vecindario que tenemos dificultades para afrontar nuestra vida diaria mientras todo esto tiene gran cantidad de coste de dinero público pese a que la mayoría estamos en contra y encima, obstaculizando nuestra vida diaria por el pueblo y generando un montón de molestias en el vecindario", reclama María Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar.

Con total impunidad dejan también destrozada la fachada del colegio de Alfafar Remedios Montaner que luego hay que pintar y arreglar cada año con fondos públicos sumado a que los accidentes por imprudencias constantes se atienden en la sanidad pública y además de todo el coste directo, la policía, la limpieza y todas las infraestructuras suponen un montón más de dinero dificultando saber cuanto realmente nos está costando torturar animales por la diversión de unos pocos.

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.

LA FILTRACIÓN DE PACMA EN ALFAFAR

Por si el sentido común y los expertos no nos inspiran bastante confianza, el Partido Animalista PACMA documentó un material gráfico muy claro en los "eventos" taurinos de Alfafar.

En el material recopilado mostraron el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.

«La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos», apuntó en un comunicado de prensa el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: «en las imágenes que hemos obtenido, lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés«.

PACMA quiso centrar su trabajo en la desolación que visiblemente se apodera de los toros en medio del fervor de la "fiesta". Desde su llegada al recinto, cuando es recibido por decenas de aficionados que intentan aprisionarlo para embolarlo, hasta el apagado de la cornamenta tras horas de carreras, embestidas, choques, caídas y, en ocasiones, incluso fracturas y fallecimientos.

Hasta tal punto ha llegado la cosa que hasta participantes de otros eventos taurinos de Alfafar se han dirigido a la concejala antitaurina de Compromís, Amalia Esquerdo para decir que ellos también quieren acabar concretamente con el toro embolado, aunque sean taurinos.

Desde la plataforma, lógicamente luchamos por la abolición de todo uso de los animales que desde luego no tienen ningún interés en formar parte de las diversiones humanas.

La concejala de Compromís también reclama al Ayuntamiento de Alfafar acabar con otras formas en las que se usan a los animales, como la cetrería, la cual somete y esclaviza a aves rapaces en las ferias medievales que montan en el pueblo.

TENDREMOS UNA IMPORTANTÍSIMA RECOGIDA DE FIRMAS

Para el sábado ya están convocados todos los medios de comunicación, pero lo más probable es que no venga ninguno o vengan muy pocos, pues el interés de muchos medios es servir a los que interesa y no informar, incluso algunos que se llaman progresistas e independientes hacen más de lo mismo y son de los que menos voz nos dan.

Además de la protesta, lógicamente la plataforma antitaurina de Alfafar, apoyamos la importantísima y urgente iniciativa nacional noesmicultura.org, que a nivel nacional necesita 500.000 firmas para el debate en favor de la desprotección de la tauromaquia quitándola de patrimonio cultural.



Ya pudisteis ver que cuando quitaron el premio nacional de tauromaquia, los políticos despiadados que nada hacen por las personas, enseguida se posicionaron para devolver el premio a la tortura animal en sus comunidades autónomas, por lo que ya vemos cuáles son sus intereses.

Encima, 30.000 euros hemos estado pagando por el premio nacional de tauromaquia por si la tortura y humillación pública de los animales no nos costaba bastante dinero ya.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No es mi Cultura’, que busca derogar la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, ha recibido una prórroga de tres meses para conseguir las 500.000 firmas requeridas para que llegue al Congreso.

Inicialmente, el plazo era hasta el próximo 15 de octubre. Con la prórroga, se amplía hasta el 19 de enero.

Esta ampliación ha sido concedida debido a los retrasos producidos en la entrega de los pliegos de firmas sellados, que obstaculizó el inicio y desarrollo normal de la campaña. La prórroga es definitiva y la campaña no podrá volver a extenderse después de la fecha indicada.

En los últimos meses, 1.300 fedatarios de toda España, acompañados de casi 2.000 voluntari@s, han recogido firmas en diferentes ciudades y eventos, si bien todavía no se conoce cuántas se han obtenido hasta el momento. Estas firmas únicamente pueden recogerse, de forma presencial, en los pliegos sellados que tendremos durante la protesta de Alfafar el sábado.

Si la iniciativa logra el medio millón de firmas necesario, el texto será sometido a debate en el Pleno del Congreso, que decidirá si lo admite a trámite.

El primer paso si se logra el objetivo será la comparecencia de un representante de la comisión promotora en la Comisión de Cultura del Congreso para exponer las motivaciones de lLP. Después, el primer debate tendría que producirse en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de las firmas validadas.

La ILP ‘No es mi Cultura’ busca la derogación de la ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia, puesto que impide a los ayuntamientos y comunidades autónomas regular sus propias manifestaciones culturales y blinda la tauromaquia por encima de otras manifestaciones, en un país en que casi ocho de cada diez personas están en contra de los "festejos" taurinos, lo que se ve reflejado en las bajas cifras de asistencia.

Además de en Alfafar, la iniciativa como es nacional puedes entrar a noesmicultura.org y buscar tu punto más cercano donde firmar presencialmente apoyando la desprotección de la tauromaquia.

NO PUEDES FALTAR FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR

La tauromaquia es algo que nos avergüenza como sociedad y que se tiene que suprimir de manera muy urgente, por lo que toda la gente que dice estar en contra y no hace nada es como si estuviera a favor y por eso sigue existiendo la tauromaquia día de hoy.

La plataforma antitaurina de Alfafar se considera antiespecista y, por lo tanto, reclamamos que se dejen de utilizar animales en cualquiera de los fines y en el caso de Alfafar, es importante recordar que fue el último municipio de la Comunidad Valenciana que pese a la prohibición explotaba animales en un circo con la impunidad del Ayuntamiento hasta que la presión hizo que tuvieran que hacer algo y en Alfafar (y por desgracia en muchos otros pueblos) se sigue utilizando caballos en diferentes eventos o diferentes animales en ferias medievales como aves rapaces pese al rechazo de la cetrería por parte de colectivos ecologistas y defensores de los animales.

El alcalde sabe perfectamente que en su conciencia de por vida quedará si alguna niña o niño de los que vemos que con total impunidad pasan a la plaza, pierden su vida y el alcalde será el máximo responsable, al menos en lo moral.

En consecuencia, hay que estar porque la tauromaquia supone la tortura anacrónica de animales indefensos, además de parasitar los recursos públicos, saturar la sanidad pública de imprudentes, machismo a más no poder, atentar contra la propia vida de los cuatro inconscientes, vulnerar de manera brutal los derechos de la infancia e incluso poner en peligro también su integridad física, suponer un montón de violencia, destrozar el mobiliario urbano y un largo etcétera como hemos ido contando y aún me he quedado muy corto.

Estas son las prioridades del Partido popular que encabeza Alfafar y sus colegas de Vox y el PSOE en la oposición, pero recuerda que hay un montón de pueblos que hacen más de lo mismo y más bien esta protesta representa el rechazo a todos y cada uno de los eventos de tortura animal (no solamente a nivel local en Alfafar).

Si hoy en día existe algo tan vergonzoso como la tauromaquia, es por la cantidad de personas que dicen estar en contra, pero no hacen nada para su abolición y en consecuencia, toda la gente que de verdad está en contra debería venir el sábado a Alfafar al ser prácticamente la única protesta de toda la Comunidad Valenciana y por supuesto, invitamos a todo el mundo a firmar la iniciativa por la desprotección de la tauromaquia independientemente de que sea en Alfafar o en su zona más cercana.

Por ello, si no quieres ser cómplice de todo lo que he contado escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com o al 691093886 para participar el sábado a las 18:30 frente al Ayuntamiento de Alfafar contra el toro embolado, en cuerda, la cagada del manso y en definitiva para defender a los que no tienen voz y soportan la angustiosa tortura impuesta por como decía una minoría violenta de la sociedad.