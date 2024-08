​Kala: primera app en español para acompañar a las mujeres en la menopausia

La menopausia es un proceso natural, fisiológico y universal que afecta a la calidad de vida de las mujeres. De acuerdo con los datos del Instituto de la Menopausia, ocho de cada diez mujeres que pasan por este proceso sufren algún tipo de síntoma, siete de cada diez ven afectada su calidad de vida y prácticamente la mitad se siente aislada, a la vez que preocupada. Además, cerca de un 20 % desarrolla algún problema relacionado con la salud mental, como depresión o ansiedad.



Sin embargo, en un mercado tecnológico saturado de aplicaciones móviles, hasta este 2024 no existía ninguna app en español para acompañar de forma integral a las mujeres en su transición a la menopausia. Kala nace para dar respuesta a esta necesidad.



La aplicación es el resultado de un proyecto liderado por Talia Leibovitz, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación . Kala es también uno de los ocho proyectos finalistas de la última edición de SpinUOC, el programa anual de emprendimiento de la universidad que se celebró el pasado 27 de junio.



Kala es una app de apoyo y acompañamiento a las mujeres durante la menopausia que se basa en cuatro principios básicos: proporcionar información, ofrecer herramientas para controlar y monitorizar síntomas, dar acceso a una comunidad de mujeres en la misma situación y hacer análisis sobre la evolución y progresión de la menopausia gracias a la inteligencia artificial.



"La aplicación pretende dar apoyo a todas las mujeres acerca de síntomas, etapas o tratamientos", explica Talia Leibovitz, líder del proyecto que ha hecho posible la aplicación. "Con un enfoque integral, buscamos que las mujeres tengan acceso a toda la información necesaria, un espacio para compartir dudas y experiencias, herramientas para controlar y monitorizar síntomas, y un análisis de la evolución y progresión de la menopausia, para poder buscar soluciones adaptadas a las necesidades de cada una. La personalización es un aspecto clave de nuestra propuesta".



Kala ofrece las siguientes funcionalidades:



1. Menopedia: información general sobre los síntomas de la menopausia, para ayudar a las usuarias a comprender lo que están experimentando. "Nuestro objetivo es empoderar a las mujeres, proporcionándoles conocimientos, recursos y apoyo. Al equipar a las mujeres con información sobre sus cuerpos, síntomas y opciones de tratamiento disponibles, las capacitamos para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar", explica Leibovitz.

2. Tracker: permite registrar información relacionada con el estado de ánimo, los síntomas de la menopausia y la calidad de vida. Los datos se almacenan en un historial clínico que da una visión general de los síntomas y su evolución a lo largo del tiempo.

3. Comunidad: un foro público y anónimo para compartir mensajes, preguntas y experiencias con otras mujeres que están pasando por la misma etapa de la vida, lo que proporciona soporte emocional y social. "A menudo, la menopausia está envuelta en estigma y silencio. Muchas mujeres se sienten avergonzadas o incómodas de hablar abiertamente sobre sus experiencias, lo que crea sentimientos de aislamiento e insuficiencia. En Kala, estamos comprometidos en derribar estas barreras fomentando conversaciones abiertas y honestas sobre la menopausia", añade la profesora.

4. Programas de expertos: programas relacionados con la actividad física, la nutrición y la salud mental y emocional que buscan mejorar el bienestar general.

5. Meditación guiada: Kala ofrece planes de meditación guiada para ayudar a las usuarias a manejar el estrés, la ansiedad y otros síntomas emocionales asociados con la menopausia. "La meditación guiada puede ser una herramienta eficaz para mejorar el bienestar mental y emocional durante esta etapa de la vida", explica Leibovitz.

6. Diario de emociones: este diario sirve para rastrear y registrar emociones, lo que ayuda a identificar patrones y a trabajar para mejorar el bienestar.

7. Sesiones profesionales: Kala da acceso a profesionales especializados en el cuidado de la menopausia, nutricionistas, psicólogos y otros expertos en salud.

8. Informes médicos: sirven para hacer un seguimiento basado en el monitoreo y los síntomas registrados.

Visibilización para acabar con el tabú de la menopausia



Con este acompañamiento integral, la app busca mejorar el bienestar físico y mental de las mujeres, y también empoderarlas y combatir el tabú y el estigma que rodea a la menopausia. De este modo, Kala contribuye a la lucha por la igualdad de género.



"La menopausia no es solo un tema de las mujeres, es una realidad social que aborda cuestiones más profundas de igualdad de género y derechos. Históricamente, los problemas de salud de las mujeres, incluida la menopausia, han sido marginados o ignorados, reflejando disparidades más amplias en el acceso y tratamiento de la atención médica", explica Leibovitz.



Un ejemplo de esta falta de atención a la salud de las mujeres es el hecho de que, en un mercado saturado de aplicaciones móviles, no existía ninguna para acompañarlas de forma integral en la transición a la menopausia antes de la llegada de Kala. Se trataba de un vacío significativo, teniendo en cuenta que tan solo en España hay más de cinco millones y medio de mujeres de entre 45 y 60 años —según el Instituto Nacional de Estadística— y que, de media, cada mujer pasa un tercio de su vida con menopausia.



"A través de Kala, abogamos por la igualdad de género al crear conciencia sobre los desafíos únicos a los que se enfrentan las mujeres menopáusicas y al defender políticas y prácticas que promuevan un acceso equitativo a la atención médica y el apoyo", añade la profesora colaboradora de la UOC.



Finalista del SpinUOC



El valor que Kala puede tener para millones de mujeres en España y América Latina se ha reflejado en su puesto finalista en el programa SpinUOC. Una nominación que, a su vez, puede dar un gran impulso al proyecto.0



"Ser finalistas del SpinUOC es una gran oportunidad. Por un lado, nos muestra que el proyecto va en la dirección correcta: ha sido una edición muy competitiva y estar entre los ocho finalistas no ha sido fácil. Por el otro, es una gran ventana de difusión", señala Leibovitz, para añadir que espera que el reconocimiento sea un estímulo en la fase de búsqueda de financiación en la que el proyecto se encuentra en este momento.