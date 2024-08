Los miedos, esos sentimientos que nos frenan

Tener miedo es natural. Es decir, sentirse inseguro es natural. Entre nuestras necesidades, la necesidad de seguridad no está al final de la lista.



Tenemos los miedos más claramente vinculados al pasado de nuestra especie, los miedos atávicos. Miedos que no son de ahora, pues ahora todo está muy regulado: el miedo a las alturas, a la oscuridad, a las serpientes, a lo desconocido, o a los espacios cerrados. Hay casos muy exagerados.

Tenemos los miedos normales los llamados racionales, relacionados con la seguridad. Los relacionados con un peligro más o menos inminente: miedo a no aprobar un examen, a perder el trabajo, a las consecuencias de un viento huracanado, o de una lluvia intensa...

Y tenemos los miedos más modernos, relacionados con la inteligencia artificial, es decir con los robots: miedo a que los de arriba nos tengan muy vigilados, o controlados. Miedo a perder el control, es decir, miedo a que los robots se independicen y nos hagan daño.

Seguramente para reducir estos dos miedos, Europa, ha regulado la inteligencia artificial... Seguramente no quiere que pase lo que pasó con las redes sociales, que se han regulado tarde y mal. Pues siguen acogiendo y distribuyendo mucha desinformación.