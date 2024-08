La medida marca el fin de los tradicionales triángulos de emergencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado la normativa sobre el uso de las señales de emergencia V16 conectadas, que se convertirán en obligatorias para la mayoría de los vehículos a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida marcará el fin de los tradicionales triángulos de emergencia, estableciendo a las luces V16 conectadas, como FlashLED SOS V16, como el único dispositivo obligatorio para advertir de una avería o accidente en las carreteras.

Aplicación de la Luz de Emergencia V16 a los vehículos Desde la introducción de los dispositivos de preseñalización V16 conectados, una de las preguntas más frecuentes ha sido qué vehículos deben llevarlas. La DGT ha respondido oficialmente, indicando que el uso de estos dispositivos aplica a todos los vehículos, excepto motocicletas y ciclomotores.

Vehículos obligados a usar la Luz de Emergencia V16 Según el Anexo XII de la normativa sobre accesorios, repuestos y herramientas de vehículos, la luz de emergencia V16 conectada aplica a:

Turismos: Incluye todos los coches de uso particular.

Vehículos mixtos y automóviles de transporte de mercancías: Con una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, exceptuando vehículos de tres ruedas y cuadriciclos.

Excepciones a la normativa Por el contrario, su uso no aplica a:

Ciclomotores y motocicletas: Estos vehículos están exentos de llevar la luz de emergencia V16.

Recomendaciones para motocicletas Aunque no es obligatorio, se recomienda el uso de la señal V16 conectada en motocicletas y ciclomotores por varios motivos:

Mejora de la visibilidad: las luces de emergencia V16 mejoran significativamente la visibilidad, un factor crítico para los motociclistas, considerados uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras.

Facilidad de uso: la activación de estas luces es muy sencilla, simplemente colocándola en un lugar visible y pulsando un botón.

Diseño compacto: las luces V16, como la FlashLED V16, son compactas y fáciles de transportar en motocicletas, donde el espacio de almacenamiento es limitado.

Visibilidad digital: la conectividad con Telefónica Tech, DGT 3.0, y la compatibilidad con la app SOS Alert ofrece una seguridad mejorada tanto para el usuario como para los demás conductores.

Sobre FlashLED V16 La señal de emergencia FlashLED SOS V16 Conectada se ha consolidado como un referente en seguridad vial gracias a su capacidad de conectividad avanzada y su diseño innovador. Estas características garantizan una mayor seguridad y visibilidad en situaciones de emergencia.