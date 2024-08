Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS; Innovación y Seguridad en el Mundo de las Bicicletas Eléctricas

El sector de las bicicletas eléctricas sigue avanzando a pasos agigantados, y Cube, un líder reconocido en la industria, ha vuelto a destacar con su nuevo modelo: la Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS. Este modelo no solo destaca por su tecnología avanzada y diseño elegante, sino que también introduce innovaciones en seguridad que podrían marcar una nueva era en el ciclismo eléctrico.

Diseño y construcción La Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS presenta un diseño robusto y aerodinámico, elaborado con un cuadro de carbono HPC (High Performance Composite) que garantiza ligereza y durabilidad. Su geometría está cuidadosamente optimizada para ofrecer una conducción cómoda y estable, adaptándose tanto a senderos de montaña como a trayectos urbanos.

Potencia y rendimiento Equipado con el motor Bosch Performance Line CX, uno de los más potentes y fiables del mercado, la Stereo Hybrid 140 HPC ABS ofrece una asistencia eléctrica eficiente y suave. Este motor proporciona hasta 85 Nm de par motor, permitiendo a los ciclistas afrontar terrenos escarpados y distancias largas sin esfuerzo. La batería integrada de 750 Wh asegura una autonomía prolongada, ideal para largas excursiones o desplazamientos diarios sin necesidad de recargas frecuentes.

Innovación en seguridad: Sistema ABS Una de las características más destacadas de este modelo es la integración del sistema de frenos antibloqueo (ABS) de Bosch. Esta tecnología, comúnmente utilizada en automóviles y motocicletas, es pionera en su aplicación a bicicletas eléctricas. El ABS mejora significativamente la seguridad al evitar el bloqueo de las ruedas durante frenadas bruscas, reduciendo el riesgo de derrapes y caídas, especialmente en condiciones de baja adherencia como terrenos mojados o sueltos.

Componentes de alta calidad La Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS no escatima en detalles de alta gama. Viene equipada con una suspensión delantera y trasera Fox 34 Rhythm, que proporciona un recorrido de 140 mm. Esto asegura una absorción eficaz de los impactos, ofreciendo una conducción suave y controlada en cualquier terreno. Además, los frenos de disco hidráulicos Magura MT C ABS complementan el sistema ABS, garantizando una capacidad de frenado superior y precisa.

El sistema de transmisión Shimano XT de 12 velocidades asegura cambios de marcha suaves y precisos, optimizando el rendimiento y la eficiencia. Las ruedas Newmen Evolution, con neumáticos Schwalbe Hans Dampf, ofrecen una tracción excelente y durabilidad, esenciales para el ciclismo de montaña y urbano.

Compromiso con la sostenibilidad La Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS refleja el compromiso de Cube con la sostenibilidad. La integración de tecnologías avanzadas y materiales ecológicos demuestra que es posible combinar rendimiento superior con responsabilidad ambiental. Esta bicicleta eléctrica no solo es una herramienta avanzada para el ciclista, sino también una contribución hacia un futuro más verde y sostenible.

La Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS se establece como un referente en el mundo de las bicicletas eléctricas, destacando no solo por su diseño y rendimiento, sino también por su innovador enfoque en la seguridad. La incorporación del sistema ABS marca un avance significativo, ofreciendo a los ciclistas una conducción más segura y controlada. Con su combinación de potencia, tecnología avanzada y sostenibilidad, este modelo se presenta como una opción ideal tanto para aventureros de montaña como para usuarios urbanos comprometidos con la movilidad sostenible. Cube, una vez más, lidera el camino hacia el futuro del ciclismo eléctrico con su modelo Stereo Hybrid 140 HPC ABS.