"Existen tantas causas por las que luchar, y en todas, los animales son víctimas"

Como todos los años, numerosas personas se concentrarán en el pueblo de Alfafar, Valencia, este sábado 10 de agosto de 2024, para protestar contra los maltratos y martirios taurinos que el municipio ejecuta como “fiestas” en las que animales, sobre todo entre ellos toros, son humillados y martirizados usados en juegos y acosos colectivos vergonzantes y condenables de todo punto. La hora de comienzo de la protesta es 18:30, el lugar, ante las puertas del Ayuntamiento de Alfafar.



Para ampliar información sobre el acto animalista, hablo con Diego Nevado, activista intenso e infatigable, coordinador, junto a otras voluntarias, de este y otros eventos para el respeto a todos los animales.

1. Diego, nuevamente Alfafar demuestra, con sus fiestas en que humilla animales, que dista mucho de ser un sitio que a uno le agrade visitar. Cuéntanos qué diréis, en ese plantón, a los vecinos de dichos municipios que están de acuerdo con que maltratar animales pueda llamarse fiestas (tenemos claro que hay cada vez más gente en contra de esta barbarie).

Daremos un mensaje claro y contundente de que queremos acabar con todo sufrimiento animal. En este caso nos toca seguir denunciando que hay pueblos que permiten la tortura de los animales mediante los toros embolados, en cuerda o la “cagada del manso”, pero al final el mensaje que debemos dar si somos coherentes es que esto es una consecuencia continuada del especismo.

2. ¿Qué perfil poblacional -si es que esto se puede decir- atrae a estas mal llamadas "fiestas"?

Pues además de que la gente que va a estos actos es una minoría de la sociedad, muchas veces son gente de no muy avanzada edad, como vemos, en cambio, por la plaza y en su gran mayoría son hombres que buscan sentirse poderosos humillando a la víctima.

Normalmente, siempre es la misma gente que van a los diferentes pueblos a disfrutar de la tortura y humillación pública de los animales.

En este aspecto, cito, de “Las semillas de la violencia”, del psiquiatra Luis Rojas Marcos:

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”.

3. Duele pensar que dinero destinado a “cultura” se vierta en barbarie, que es contraria a toda cultura y todo arte verdaderos, cultura y artes que eleven a la gente, no que la perviertan como estos hábitos de violencia en acosos que sólo enquistan conductas violentas de humanos a humanos. ¿Cómo pretenden erradicar el bullying, la violencia que aumenta en la juventud, los crímenes que siguen y crecen en número con el maltrato de género, si se naturaliza acosar, burlarse y humillar a un ser inocente entre muchos?

Efectivamente, es triste pero toda esa podredumbre tiene el visto bueno de las instituciones. La tauromaquia subsiste de un regadero de subvenciones millonarias por todas partes y ya no solo directamente porque la cantidad de policía, limpieza e infraestructuras que hay que utilizar, también salen de los bolsillos del contribuyente.

En el último pleno antes de las elecciones, el alcalde regaló subvenciones directas nominativas a organizadores del Toro en cuerda y del toro embolado para garantizar que ponían la papeleta, al igual que Vox en la oposición y el PSOE blanquean la tauromaquia y solamente están ahí para parasitar todo lo que puedan, pero al final son lo mismo, pues al contrario de lo que venden en los discursos, ninguno de todos estos tiene ningún interés por solucionar absolutamente nada a la ciudadanía, y a los animales, todavía menos.

También hay que recordar que los accidentes por imprudencia, en estas fiestas en que se torturan animales, se asumen en la sanidad pública mientras tienes que esperar años para una operación o un tratamiento.

4. ¿Qué tipo de acogida tiene vuestra plataforma en el municipio y en el vecindario?

La acogida como tal es buena, pero hace falta mucha más implicación individual y colectiva porque el hecho de que estemos repartiendo información por el municipio y la gente nos apoye, no ayuda en nada a los animales, si luego esas personas no actúan de ninguna de las maneras y al final lo están permitiendo.

La mayoría del pueblo en los años que llevamos informando nos apoya, pero donde tiene que apoyar es en la concentración que hacemos, que además es prácticamente la única contra los cientos de eventos de martirio taurino de la comunidad Valencia.

Además de que entienden lo que decimos de que esto es tortura y se mantiene con un montón de mentiras, también les afecta en su día a día, puesto que los taurinos dejan todo lleno de basura, generan mucha violencia e inseguridad y destrozan el mobiliario urbano; como ejemplo, del resultado de toda esta violencia que tales fiestas enciende, la gente debe saber que la fachada del colegio Remedios Montaner hay que pintarla y arreglarla cada año con fondos públicos.

5. Y los niños. Desde pequeños los llevan a presenciar toda esta educación de la violencia.

Siempre hemos promovido que la infancia debe recibir una educación antiespecista que no fomente ningún tipo de discriminación independientemente de la especie, pues no necesitamos divertirnos a costa de los animales, pero tampoco vestirnos, alimentarnos o torturarlos en la cruel e inútil experimentación animal.

Por ello, respaldamos insistentemente la petición del comité de derechos del niño de la ONU de alejar a las niñas y niños de la violenta tauromaquia, pues evitando adoctrinar a la infancia también la tauromaquia que ya de por sí tiene bastante rechazo, va perdiendo más afición todavía y esperemos que pronto podamos decir que la tauromaquia forma parte del pasado, pero detrás de todo esto hay grandes empresarios y despiadados políticos.

El año pasado, un menor participaba siendo corneado por una vaca, y el Ayuntamiento pese a la ilegalidad no solamente no tomó ninguna medida, tampoco visibilizó la más mínima condena, ni tan siquiera para disimular algo de decoro y vergüenza.

Cada vez hay más estudios que relacionan la violencia contra los animales con la violencia vicaria y esto es una lacra que debería avergonzarnos como sociedad.

Las niñas y niños nacen inocentes, sin maldad, pero los humanos desde su antropocentrismo se encargan de destrozar todo a su paso y los animales son los que más pagan las consecuencias.

Y mienten, mienten enconadamente quienes podrían cambiar las cosas, los políticos, sin cesar. El alcalde, además de autorizar la barbarie en pleno 2024, quiere tomarle el pelo a la gente porque Amalia Esquerdo, que es concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alfafar, volvió a pedir en el último pleno la abolición del toro embolado y con toda su cara el alcalde respondió que hay estudios contradictorios respecto a si el toro sufre o no.

Esto ya me parece el colmo del cinismo, pues no hace falta ser veterinario o tener que hablar con especialistas, como la bióloga como Rosa Más -quien asesora y apoya, porque forma parte de ella, a toda la causa animal- para saber que los animales son seres sintientes y cuyos intereses están muy alejados de las ideas humanas.

Sin embargo, en otro pleno le dijimos al alcalde que había reconocido a las puertas del Ayuntamiento el sufrimiento del toro embolado y jamás ha negado pronunciar esas palabras, por lo que él mismo se contradice.

PACMA uno de los años estuvo documentando lo que hay en Alfafar y otros pueblos, hablando por si solo el material gráfico que recopilaron.

Encima, la mayoría de diferentes eventos en Alfafar son la excusa perfecta para ir por ahí montados a caballo provocando un gran sufrimiento a las víctimas, por no hablar de las ferias medievales que desde tiempos pretéritos parecen no haber evolucionado y siguen utilizando gallinas, ponis, cerdos, ovejas, patos e incluso aves rapaces.

Lo que más me llama la atención de esto es que son las mismas víctimas de la industria "alimentaria" y generaban una cínica ternura en la gente cuando sufren cada segundo de sus violentadas vidas en la industria de explotación y también en el ambiente hostil de pueblo en pueblo siendo constantemente transportados a lugares llenos de ruidos, de gente y altas o bajas temperaturas.

Lo dicho: los intereses de cualquier animal no son otros que dejarles en paz sin utilizarlos para ningún fin porque estar en contra de la tauromaquia es muy cómodo porque a la gente no le supone ningún esfuerzo, pues con no ir tiene suficiente, pero nuestra responsabilidad para con los animales conlleva dejarlos fuera de los platos y de cualquier otro fin y por eso dentro del movimiento antitaurino, también muchas veces aprovechamos para hacer ver que se puede y se debe ir más allá.

6. ¿Cómo se ha planeado el acto animalista del día 10 de agosto en Alfafar?

Lo que haremos es oponernos a la tauromaquia y aprovechar para hablar de lo que representa el especismo, la discriminación por especie a los animales.

Pretendemos hacer una puesta en escena impactante, mostraremos vídeos reales mediante pantallas, se llevarán diferentes carteles y los colectivos aportarán sus pancartas.

Por desgracia, la mayoría de medios de comunicación sirven también a unos intereses muy concretos y no les interesa contar las cosas como son ni la gran mentira que representa la tauromaquia, como bien aparece en tu artículo titulado «Tauromaquia. Déjame que te cuente su historia», de María Luisa Ibáñez. (Reseña).

Es importante realizar activismo porque decir que estás en contra de algo y permitirlo o no hacer nada, es lo mismo que estar a favor y por eso existen tantas causas por las que luchar y en todas los animales son víctimas.

Por todo ello, el 10 de agosto a las 18:30 hay que venir a la puerta del Ayuntamiento de Alfafar para demostrar que la tauromaquia avergüenza a la inteligencia, a la cultura, al arte y a la más mínima y básica bondad, al sentido común. No queremos más violencia, estamos todas y todos hartos de verla por las calles, en la televisión, y de resultas, en las casas (o a la inversa).

Igualmente, ese día recogeremos firmas y todo el mundo puede firmar presencialmente en su zona cercana la iniciativa nacional noesmicultura.org para sustraer la tauromaquia del concepto de patrimonio cultural y que cada vez se hunda más.