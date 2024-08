​Infinidad de famosos, con Will Smith al frente, en la XV Gala Starlite Marbella 2024

Con la solidaridad por ‘bandera’, la llamada de Antonio Banderas y Sandra Garciìa-Sanjuaìn convocoì anoche en Marbella el XV aniversario de la Gala Starlite, una noche muy especial en homenaje a México, uno de los principales países junto con España donde Fundación Starlite desarrolla su labor filantrópica de la mano de la Fundación Niños En Alegría, fundada por Sandra García-Sanjuán y Alejandra Alemán hace más de 20 años. Como ya es tradición, la Gala fue conducida por el gran Carlos Latre y la supermodelo argentina Valeria Mazza, manteniendo encendida la chispa de la solidaridad a través de la emocionante subasta.



Haciendo balance de estos 15 años de la Gala Starlite, Antonio Banderas agradeció que entre el 90% y 95% de los fondos anuales de su fundación los recibe de la Fundación Starlite. “Esta noche está dedicada a México. Un país con el que tengo una relación muy entrañable, donde he realizado siete películas, y he pasado casi tres años de mi vida”, explicaba Banderas.



Multitud de estrellas se reunieron en la emblemaìtica Cantera de Starlite para apoyar, dar voz y recaudar fondos para ofrecer oportunidades reales de desarrollo, formación e inclusión a aquellas personas, familias y comunidades que más lo necesitan. También para reconocer la labor solidaria de destacadas personalidades, que en este XV aniversario han brillado por su firme compromiso y amor inquebrantable por los demaìs.



INVITADOS DE EXCEPCIÓN



El maìgico enclave de la cantera de Starlite, convertido para la ocasioìn en una gran cantina mexicana, recibioì a invitados de excepción. A los anfitriones Antonio Banderas y Sandra García Sanjuán se sumaron personalidades llegadas de todos los rincones del mundo.



Entre ellos, el actor estadounidense Will Smith; el cantante colombiano Carlos Vives; el artista cubano Chucho Valdés; o el conferencista Ismael Cala. Desde Argentina, el futbolista Pupi Zanetti; y la modelo y actriz Stefanía Roitman. También el diseñador de moda estadounidense Michael Costello; la modelo venezolana Ninoska Vásquez; las hermanas Nicole y Barbara Kimpel; o el cantante francés Frédéric Lerner. Y desde México, figuras como el subastador Memo Martínez; el diseñador de joyas Daniel Espinosa; Álex Basteri, hermano de Luis Miguel; y la presidenta y fundadora de la Fundación Niños en Alegría, Alejandra Alemán.



También rostros conocidos como Macarena Gómez y Aldo Comas; Paula Echevarría y Miguel Torres; Irene Villa y David Serrato; Toni Acosta; María Casado; Blanca Paloma; Carmen Lomana; Miguel Poveda; Marta y Jaime Martínez-Bordiú; Luis Alfonso de Borbón; Paloma Ponce Cuevas; Gunilla von Bismarck; Víctor Puerto y Noelia Margotón; Juan Peña y Sonia González; Casilda Guerrero Burgos y Rodrigo Moreno de Borbón; Mónica Hoyos; Mireia Lalaguna; Poty Castillo; Sofía Ellar o Agustin Bravo; entre otros, que no quisieron perderse esta gran noche de solidaridad bajo las estrellas.



PREMIADOS GALA STARLITE 2024



Las personalidades reconocidas con el Premio Solidario de la Gala Starlite 2024 son un testimonio de cómo la popularidad y la fama puede ser un poderoso vehículo para el cambio social.



Con un galardón entregado por Will Smith, CARLOS VIVES fue reconocido por su destacada contribución a través de la Fundación Tras la Perla, con la que promueve la cultura y mejora la calidad de vida en Santa Marta. “No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy”, decía emocionado el colombiano. “Con Starlite nos une algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Nuestro trabajo es promover el desarrollo local con identidad y sostenible en el tiempo”, proseguía.



Otra de las grandes protagonistas de la noche fue MARGARITA VARGAS, premiada por su compromiso con la educación y su participació n en campañas de salud para prevenir y tratar enfermedades. Un premio muy especial que le fue entregado por Paula Echevarría. “Me siento muy feliz de recibir este premio. Desde pequeña, gracias a mi madre, he podido descubrir el maravilloso mundo de ayudar a los demás. Con 16 años empecé a dar clases de inglés en un colegio de bajos recursos y, desde entonces, mi vida cambió”, reconocía la premiada.



A ellos se sumó CAYETANA GUILLÉN CUERVO, quien recibió el galardón de mano de los anfitriones por su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Su valiente testimonio en el documental “Mapa a Pandataria” resalta su fortaleza y subraya su dedicacioìn a visibilizar y enfrentar los traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio. Ademaìs, como presidenta de la Academia de las Artes Esceìnicas, ha utilizado la plataforma para abogar por la igualdad de geìnero en el sector cultural. “Tengo la responsabilidad ética, moral, vital e intelectual de salir a la calle cada día y ofrecer mi mejor versión. Porque jugar a ser pequeños no sirve al mundo”, declaraba.



Por su incansable trabajo a través de Fundación PUPI para mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de vulnerabilidad en Argentina, PUPI ZANETTI recibió el premio de mano de la también argentina y supermodelo Valeria Mazza. “Es muy emocionante recibir este prestigioso premio. Han pasado más de 20 años trabajando con nuestra Fundación, y estoy feliz de haber asumido esta responsabilidad. Cuando era pequeño me gustaba soñar, y ahora le quiero dar la posibilidad de soñar a todos los niños de mi país”, aseguraba Zanetti.



Y con un galardón entregado por el también artista Miguel Poveda, INDIA MARTÍNEZ fue premiada por su trayectoria como defensora de los derechos humanos y apoyo a los más desfavorecidos. A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para sensibilizar y promover causas como el apoyo a la Infancia, la Educación, la sostenibilidad ambiental y la promoción de la igualdad de género. “Me crié en un barrio muy humilde, donde veía que la gente arrimaba el hombro y se ayudaba, así como veía cómo entidades tan importantes como las que están esta noche venían a mi barrio con cargamentos de comida, y a hacer actividades educativas. Me toca seguir ayudando para que todos esos niños vean que se puede conseguir todo lo que uno se proponga”, confesaba la cantante.



ACTUACIONES ÚNICAS

Larios Pop del Soho, fundada por el propio Antonio Banderas en su deseo por proveer de música en directo a todos sus espectáculos, dio comienzo a esta Gala tan especial. Bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich, la Sinfónica Pop del Soho es ya uno de los estandartes del Teatro del Soho CaixaBank y cuenta en cada temporada con nuevos programas propios para sus conciertos con el compromiso de ofrecer a su público una gran calidad en sus propuestas.



La noche benéfica por excelencia en nuestro paiìs contoì además con las actuaciones musicales de la premiada India Martínez, quien aprovechó la ocasión para interpretar su nuevo tema “Equipo Favorito”. También con el trío Los Alpresa, quienes por sorpresa invitaron al escenario al internacional Carlos Vives y juntos interpretaron ‘La Gota Fría’.



GRANDES MOMENTOS Y UNA SUBASTA ‘CON MUCHO ARTE’



Un anÞo maìs, la Gala Starlite fue testigo de momentos mágicos que quedarán para el recuerdo. Entre ellas, un comprometido y divertido Will Smith, que agarró espontáneamente el micrófono y tomó las riendas de la subasta, animando la puja entre las mesas



La emocionante subasta mantuvo viva la llama de la ilusioìn en esta edicioìn, en la que destacaron espectaculares piezas vinculadas al mundo de las artes en sus diversas manifestaciones. Los asistentes pudieron optar por piezas uìnicas, como la vibrante obra “Cabeza llena de flores”, de Aldo Comas; la escultura‘bolso Starlite’ que Debbie Wingham ha diseñado en exclusiva para conmemorar el 15 aniversario de la Gala; el tríptico “Las hilanderas de la luna”, de Villasierra; la escultura ‘Menina Starlite Gala’, de Felipao; “Reflejo interior”, de Elisabeth Ollé; el vestido de Michael Costello especialmente diseñado para la ocasión; o la botella inédita de Larios 12, inspirada en la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho, y transformada en una auténtica obra de arte por el pintor malagueño Andrés Mérida.



Con una gran tarta, el broche de oro a esta noche de celebración lo pusieron Juan Peña y Miguel Poveda. Mientras que Poveda cantaba las mañanitas por los 15 años de la Gala Starlite, Juan Peña dedicaba el cumpleaños feliz a Paula Echevarría, Carlos Vives, Puppi Zanetti, Antonio Banderas, Alejandro Gravier y las gemelas Kimpel, que cumplen en estos días.



**Fotos de la organización