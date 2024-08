Sí, yo fui a EGB como nacido en 1970. Sí, una EGB que posteriormente junto al BUP y al COU, me formaron académicamente y como persona. Aquel modelo de educación que acompañaba a la época tenía unos rasgos que hoy se echan en falta: ortografía, caligrafía, respeto al profesorado, compañerismo... ¿Les suenan a alguien estas palabras? A mí, sí, porque yo fui a EGB. Si tú escuchas a Nacha Pop o a Los Secretos, es que fuiste a EGB; si tú sabes que en Verano Azul quien por guión original debía morir era Tito y no Chanquete, es que fuiste a EGB; si tú sabes que Olivia Newton-John no quería interpretar a Sandy en Grease, es que fuiste a EGB; si tú sabes que quien compuso la canción de Érase... una vez el hombre, cantada por Enrique y Ana, fue José Luis Perales, es que fuiste a EGB; si tú sabes que en 1983 se creó un nuevo Barrio Sésamo, es que fuiste a EGB; si tú sabes que el personaje de Indiana Jones era en principio para Tom Selleck y no para Harrison Ford, es que fuiste a EGB; si tú veías La bola de cristal, es que fuiste a EGB... Comparo mis experiencias de aquella época con las enseñanzas de hoy, y exclamo: ¡Menos mal que yo fui a EGB!