Casi un 30% de las empresas pretende implementar la inteligencia artificial a corto plazo

Un 29,41% de las empresas tiene pensado implantar soluciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) en el corto plazo, según una encuesta realizada por Adecco e Infoempleo. El estudio destaca que el 44,71% afirma que no contempla implantar la IA de momento, el 20% ya la está introduciendo y un 5,88% asegura que tienen totalmente integrado el uso de la IA en su actividad.



Entre las empresas que ya están usando sistemas de inteligencia artificial, la automatización de tareas administrativas es el uso más extendido (68,18%), así como la automatización de procesos productivos (59,09%) y el análisis de datos (59,09%). Además, un 45,45% cuenta ya con asistentes virtuales y de atención al cliente, el 18,18% tiene integrados estos sistemas para control de calidad y un 9,09% utiliza la IA en los procesos de selección de personal.

Respecto a la afectación al empleo, el estudio, elaborado a partir del análisis de 378.000 ofertas de empleo publicadas a lo largo del pasado año con diversas encuestas a empresas y más de 1.300 personas con y sin empleo, señala que el 95,29% de las empresas afirma que la inteligencia artificial no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni tampoco en los despidos y solo un 3,53% manifiesta que ha disminuido la contratación de trabajadores.

El informe también señala que ocho de cada diez empresas (84,71%) no han facilitado a sus empleados ningún tipo de formación sobre la IA a pesar de que siete de cada diez aseguran que les gustaría recibir formación en esta materia. "Formar a nuestros equipos en las nuevas tecnologías y hacerlo además desde un prisma ético, justo, inclusivo y sin sesgos es uno de los grandes deberes que debemos cumplir las empresas para ayudar a nuestros trabajadores a no quedarse atrás en esta nueva era de digitalización”, apuntó el director de Talento del grupo Adecco, Alberto Gavilán.

Por su parte, el 14,88% de los empleados está empezando a formarse en IA por cuenta propia y el 18,88% de los que están en búsqueda activa de empleo ya la usan, sobre todo para encontrar ofertas de empleo (70,35%) y para elaborar su currículum (48,84%).

NO PREPARADAS

El estudio también apunta que el 50,59% de las compañías consultadas considera que no están preparadas para la transformación digital que se está produciendo, ni tampoco para lo que queda por venir. De estas, el 42,35% afirma que están en ello, y solo un 8,24% confiesa que están sobrepasadas por cambios que van demasiado rápidos. En cambio, un 49,41% cree que están preparadas para esta nueva era.

Por último, respecto al grado de digitalización de las empresas, el estudio señala que el 33,1% ha alcanzado un nivel de digitalización básico, el 35,1% de las compañías tiene un nivel medio, el 24,9% tiene un nivel alto y solo el 6,9% muestra un nivel muy alto de digitalización.